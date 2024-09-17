За кілька років Захід отримає небачену проблему: що може призвести до цього

Росія не позичає ракети у КНДР та Ірану, а купує озброєння, інвестуючи у військове виробництво в Північній Кореї та Ірані. Ця кооперація стає все небезпечнішою і через кілька років Захід отримає небачену небезпеку.

Про це 24 Каналу сказав заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь. Він зауважив, що Північна Корея під впливом російських інвестицій, мабуть, вперше за історію північнокорейського режиму отримує такі величезні інвестиції.

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"Вісь зла" зростає

Фактично КНДР та Іран перетворюються на цехи з виробництва озброєння. Там є кадри, які можуть працювати 24/7, інженери тощо.

Як зазначив Самусь, якщо туди просто вливати трошки грошей, технологій і сировини з Китаю, чим зараз активно займаються КНР й Росія, то за кілька років Захід отримає небачену небезпеку.

Коли ми говоримо про небезпеку зрощення "вісі зла" – Північна Корея, Росія, Іран, а також Китай, який є базою сировини, компонентів та технологій, то через кілька років ця проблема буде в Тихоокеанського регіону, впливатиме на Сполучені Штати та на інші країни демократії,

– мовив заступник директора Центру дослідження армії.

За його словами, Росія не припинить інвестувати в Північну Корею чи Іран, якщо Захід продемонструє свою слабкість й вмовить Україну капітулювати. Навпаки "вісь зла" отримає потужний поштовх для свого розвитку, що Сполучені Штати через кілька років взагалі не зможуть нічого зробити. Вони будуть абсолютно безсилі.

Лише Україна, завдавши зараз військової поразки Росії, зможе створити умови, що Москва й "вість зла" не зможе продовжувати нарощувати глобальний вплив та військову присутність на всіх континентах.

Голова ГУР МО Кирило Буданов сказав, що КНДР завалює росіян боєприпасами. Коли прибуває корабель з корейськими снарядами, то на фронті стає гаряче. Також минулого тижня стало відомо, що Іран передав Росії понад 200 балістичних ракет Fath-360.