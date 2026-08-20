Для мене загадка: боєць "Сибірського батальйону" сказав, що найбільше дивує у поведінці росіян

Росія у війні має перевагу в людському ресурсі, який регулярно у значній кількості кидає в бій. Часто непідготовлених належним чином солдатів, а трапляються випадки, коли навіть без зброї. Це видається абсурдним, але це реалії сьогоднішньої війни.

На це у розмові з 24 Каналом вказав боєць "Сибірського батальйону" ГУР Микита "Зергут", додавши, що, звісно, армію противника не варто недооцінювати. Серед російських бійців є досвідчені, але основна частина – це ненавчене "гарматне м'ясо", яким російське командування завалює українські позиції.

Російські бійці не готові чинити опір командирам

Боєць "Сибірського батальйону" пояснив, що тактика ворога полягає у тому, аби тиснути чисельністю своєї армії. Однак про потужність та професіоналізм цих солдатів не мовиться.

Про що засвідчує той факт, що взяти "Київ за 3 дні", як того хотів Путін, противнику не вдалося, а його просування на фронті суттєво сповільнилось. Тож навіть кількісна перевага нині окупаційним військам не дає змоги досягти намічених планів.

Людський ресурс в них в рази більший, ніж у нас. Тому вони тиснуть цим "м'ясом". Чому я не кажу людьми? Бо це насправді "м'ясо" і російські солдати самі це розуміють, але чомусь нічого не можуть вдіяти, не здатні навіть у складі якогось батальйону показати спротив. Вони готові вмерти, але не чинити опір. Ось це для мене загадка,

– зазначив Микита "Зергут".

Він констатував, що за увесь час повномасштабної війни з боку російських бійців жодного разу не спостерігалось спротиву в бік свого командування, яке не вважало їх за людей, надсилало у штурми без підготовки й подекуди зброї, тобто на смерть. Навіть локального бунту не сталося.

У відповідь на тиск чисельністю Україна діє технологіями, зокрема дронами. Проте повністю замінити солдатів одними лише безпілотниками не вийде. На думку бійця "Сибірського батальйону" це наразі виглядає фантастикою. Поки що все, з його слів, тримається на плечах військових.

Без людини жодна програма, робот не зможуть нормально функціонувати. Людина – це основа всього,

– вважає Микита "Зергут".

Повна версія інтерв'ю з бійцем "Сибірського батальйону": дивіться відео