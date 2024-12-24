КНДР збільшує поставки, а Росія – більше платить: у ЗМІ проаналізували співпрацю диктаторів

Північна Корея та Росія поглиблюють свою військову співпрацю. Так, супутникові знімки свідчать, що Пхеньян нарощує постачання зброї Москві, а натомість отримує від Кремля такі необхідні гроші та нафту.

Про це повідомляє 24 Канал з посилання на The Wall Street Journal, де журналісти розкрили нові деталі про співпрацю Росії та КНДР. Водночас у Defense Express наголосили, про що свідчать оприлюднені у ЗМІ цифри.

До теми "Полярна зоря" з ядеркою на 1200 кілометрів: що за ракети Pukguksong-2, які КНДР надала Росії

Як Росія та КНДР посилюють співпрацю

Останні супутникові знімки демонструють, що КНДР постачає ще більше боєприпасів Росії. Крім того, Кім Чен Ину доводиться розширювати виробництво зброї, аби закрити всі потреби Кремля у війні проти України. За це Пхеньян отримує від Росії необхідні гроші та нафту.

Супутникові знімки, які підтверджують розширення співпраці – більше у галереї

За даними офіційних осіб Вашингтона та Сеула, Північна Корея відправила до Росії близько 20 000 контейнерів з боєприпасами. У них як і артилерійські снаряди 122-мм та 152-мм, так і нові балістичні ракети класу Hwasong-11. Раніше Пхеньян надіслав 170-мм самохідні гаубиці та 240-мм реактивні системи залпового вогню великої дальності.

За попередніми підрахунками, Росія вже могла заплатити КНДР 5,5 мільярда доларів. До того ж Кремль може платити близько 572 мільйонів доларів на рік безпосередньо за надану живу силу з КНДР.

Чому ці фінансові показники мають важливе значення

Аналітики Defense Express наголошують, що ці фінансові показники є також чітким сигналом і для країн Заходу. Так, з публікації WSJ стало зрозуміло, що окрім коштів, Кремль також дає КНДР енергоресурси та відповідне промислове обладнання, щоб у Північній Кореї могли виготовляти необхідне Москві озброєння. Крім того, існує припущення, що Росія могла відправити своїх спеціалістів до Пхеньяна, аби ті допомогли модернізувати ракетні системи KN-25.

Що стосується постачання на 5,5 мільярда доларів, то у цю суму входять і ракети, і артилерійські снаряди, і САУ, і РСЗВ. Лише за приблизними підрахунками, нині близько 60% боєприпасів, які має Росія, виготовлені у КНДР.

Втім, як наголошують аналітики, за цими цифрами також є і чіткий сигнал для Заходу.

За окресленим вище порядком цифр стоїть доволі суттєва пересторога для Заходу, яку там воліють поки що не помічати. А саме – що для терористичних режимів ведення війни обходиться в значно менший порядок затрат, аніж для цивілізованих країн,

– наголошують аналітики.

Раніше стало відомо, що близько 3 000 північнокорейських солдатів загинули або зазнали поранень в боях на Курщині. Водночас росіяни не зважають на ці втрати.