Злочинів багато: хто допомагає Росії торгувати краденим українським зерном
Росія упродовж двох років незаконно продає, вкрадене українське зерно. Низку компаній, які займаються цим процесом, уже вдалося ідентифікувати.
Статут таких компаній може бути різним: виробники продукції, покупці, логісти. Про це 24 Каналу розповіла розслідувачка проєкту SeaKrime Катерина Яресько, наголосивши, що всі вони беруть участь в злочині.
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Як Росія краде українське зерно
Зерно має бути доставлено на міжнародний ринок саме через наш кордон, тому всі ці компанії щонайменше є порушниками державного кордону України. Ще можуть бути різні випадки, коли землі, які належать українським фермерам, були захоплені. Тепер там незаконно виробляється агропродукція.
Можуть бути випадки, коли у фермерів забирають її за зниженими цінами, тобто злочинів є дуже багато,
– підкреслила Катерина Яресько.
Найчастіше Росія відправляє вкрадене зерно з трьох кримських портів: Севастополь, Феодосія і Керч. А також з Бердянська та Маріуполя. Крім окупованих українських міст, також залучені російські порти.
Зерно доставляють до Азово-Чорноморського регіону, а звідти його відправляють під виглядом російського. Легше довести вину, коли відбувається відвантаження із закритих українських портів. Натомість коли продукцію перевозять машинами, наприклад, в порт Азов, то ситуація складніша.
Яку ще агропродукцію краде Росія
Найбільше Росія торгує пшеницею – це велика частина всієї агропродукції. Але зустрічаються інші види, які країна-агресорка намагається продати. Серед них: ячмінь, кукурудза, соняшник.
Більшість зерна прямує в Сирію. Є сирійська державна програма, підприємства, які його купляють. Ця схема функціонує дуже потужно. Крім того, крадене зерно купує Єгипет, Іран, північний Кіпр.
На жаль, міжнародні правові механізми у таких ситуаціях не працюють як слід. Причина в тому, що багато країн зацікавлені в цих постачаннях, дуже їх потребують,
– зауважила Катерина Яресько.
Серед механізмів впливу, наприклад, є Міжнародна морська організація, яка прийняла резолюцію щодо України. Вона стосується багатьох безпекових аспектів, пов'язаних з Чорним морем.
І також був заклик до держав-учасників судноплавного щодо статусу закритих портів. Над цією темою слід працювати. Зараз здійснюється серйозна робота з нашим посольством у Лондоні, де базується Міжнародна морська організація. Від цієї співпраці очікуються серйозні результати.