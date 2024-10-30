Прорахували наперед: чому Росія маскує північних корейців під бурятів

Росія продовжує маскувати військових КНДР під бурятів. Для цього в окупантів є одна конкретна мета.

Ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що окупанти маскують військових КНДР під бурятів, хоча всі знають, що це не росіяни.

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Військові КНДР у Росії світяться самі

Ступак зазначив, що з одного боку надання корейцям документів бурятів – смішне. Сама ж російська пропаганда показує та не забороняє демонструвати відеокадри, як вони отримують одяг, як вони курять у курилці.

Є навіть кадри, як вони гуляють Червоною площею та фотографуються,

– зауважив ексспівробітник СБУ.

Документи бурятів для військових КНДР

За його словами, в росіян може бути одна мета все одно видавати військових КНДР за бурятів. Мовляв, вони приїхали з Улан-Уде чи ще звідкись. Якщо вони будуть убиті, щоб не можна було точно сказати, що це вбитий корейський військовий.

"Ми не зможемо відрізніти, чи це військовий із Північної Кореї, чи це бурят, чи це удмурт. Так буде, перепрошую, труп із документами бурята "Шанти Огли" й усе. Ніхто тоді не зможе сказати, скільки загинуло корейських військових у цих боях", – наголосив Ступак.