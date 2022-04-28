Росія масово грабує фермерів на окупованих територіях України

На тимчасово окупованих територіях Росія масово грабує українських фермерів. Крадіжка майна та харчових продуктів фіксують в Мелітополі в Запорізькій області.

Мародерство на рівні країни

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини зазначила, що на початку тижня зафіксували колону фур із замаскованими номерами та автомобілями супроводу, яка вивозила залишки сільгосптехніки та зерно з елеватора в бік тимчасово окупованого Криму.

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У красноярському краї Росії місцеві депутати-мародери, посилаючись на нестачу огірків, інших овочів та зернових культур внаслідок запровадження іноземних санкцій, вирішили експропріювати врожай фермерів з тимчасово окупованого Херсонського регіону,

– зазначила омбудсменка.

За її словами, спадкоємці організаторів Голодомору 1930-х знову намагаються влаштувати геноцид українського народу за допомогою банального грабунку.

Звернення в ООН

Денісова наголосила, що такі дії є порушенням Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни та воєнний злочин згідно зі статтею 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду.

Вона звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну, щоб вони врахували ці факти.

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