"У Путіна немає грошей": Кремль пішов на відчайдушні кроки для мобілізації
- Росія планує набрати 400 тисяч контрактників, щоб компенсувати втрати та втримати фронт, але фінансова ситуація критична, і виплати можуть бути відстрочені.
- Набрати потрібну кількість людей важко через високі втрати на фронті, економічні труднощі та ризик протестів, тому розглядають альтернативи, як залучення студентів до безпілотних військ.
Росія планує набрати 400 тисяч контрактників, але не для наступу, а щоб компенсувати втрати та втримати фронт. У Кремлі вже розглядають схеми з відстроченням виплат, а повноцінна мобілізація – загрожує серйозними протестами.
Економічний оглядач В'ячеслав Ширяєв пояснив 24 Каналу, що російський уряд опинився в безвихідній ситуації, адже набрати потрібну кількість людей складно, та й платити їм нічим.
Скільки людей готові реально йти на фронт в Росії?
Щоденні втрати росіян на фронті сягнули рекордних 1 500 – 1 700 осіб, відповідно в місяці – це 50 тисяч особового складу. Це означає, що будь-які наступи фактично зупиняються.
Міноборони Росії порахувало, що потрібно 400 тисяч, щоб утримати баланс сил. Але чи реально їх зараз набрати – питання відкрите. Уже розглядається сценарій, де контрактникам платитимуть не одразу, а кластимуть на рахунок під подвійний відсоток,
– сказав Ширяєв.
Тобто замість повної зарплати контрактникам виплачуватимуть лише відсотки – близько 200 доларів на місяць замість 2 тисяч доларів, а основну суму пропонують заморозити на декілька років. Наразі у Путіна немає грошей, щоб платити одразу новим 400 тисячам нових контрактників, бо це коштувало б 800 мільярдів рублів щомісяця.
Загалом без мобілізації нарощувати угрупування нереально, але й мобілізувати зараз – найгірший варіант, бо суспільство виснажене цінами, падінням доходів і відключенням інтернету, тому нова хвиля призову загрожує розбратом.
Влада відчуває нервозність і напругу. У 2022 році для мобілізації була хоча б зрозуміла причина. А зараз ситуація завмерла. У Кремля немає жодних шансів нормально пройти це потрясіння – м’якших способів немає, а гроші закінчуються. Тому й намагаються набрати хоча б 80 тисяч студентів у безпілотні війська,
– пояснив Ширяєв.
У 160 університетах студентам цілеспрямовано промивають мізки, щоб заманити до безпілотних військ. Водночас антипутінські лідери думок пояснюють молоді, що це пастка і контракт дозволяє відправити їх на штурм.
"Навіть якщо наберуть студентів, то цього не достатньо для штурмів. Я не впевнений, що знайдеться стільки охочих. Ситуація суперечлива, і як вони з цього виберуться – не зрозуміло", – наголосив Ширяєв.
Важливо! Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко вважає, що Кремль хоче приховати внутрішні проблеми з мобілізацією. На початку війни росіяни мобілізували 40 – 45 тисяч, а зараз можуть мобілізувати ледь 30 тисяч в місяць. На його думку, це свідчить про деградацію системи рекрутингу і впливає на наступальний потенціал ворога.
Що ще відомо про ситуацію в Росії?
- У Росії рівень пошукових запитів про виїзд за кордон підскочив до 88 балів зі 100 на тлі відключень інтернету. Це аналогічно з показниками, які фіксували на весні 2022 року, коли там оголосили часткову мобілізацію. Це свідчить про те, що суспільство в кризових ситуаціях починає шукати варіанти залишити країну.
- Російській владі не вдається вербувати нових контрактників, тому вони зосереджують зусилля на студентах.
- Наразі в армії РФ воює понад 1700 найманців з африканських країн, їх заманили на фронт обіцянками про високооплачувану роботу в Росії.