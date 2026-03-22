"У Путіна немає грошей": Кремль пішов на відчайдушні кроки для мобілізації

Росія планує набрати 400 тисяч контрактників, але не для наступу, а щоб компенсувати втрати та втримати фронт. У Кремлі вже розглядають схеми з відстроченням виплат, а повноцінна мобілізація – загрожує серйозними протестами.

Економічний оглядач В'ячеслав Ширяєв пояснив 24 Каналу, що російський уряд опинився в безвихідній ситуації, адже набрати потрібну кількість людей складно, та й платити їм нічим.

Скільки людей готові реально йти на фронт в Росії?

Щоденні втрати росіян на фронті сягнули рекордних 1 500 – 1 700 осіб, відповідно в місяці – це 50 тисяч особового складу. Це означає, що будь-які наступи фактично зупиняються.

Міноборони Росії порахувало, що потрібно 400 тисяч, щоб утримати баланс сил. Але чи реально їх зараз набрати – питання відкрите. Уже розглядається сценарій, де контрактникам платитимуть не одразу, а кластимуть на рахунок під подвійний відсоток,

– сказав Ширяєв.

Тобто замість повної зарплати контрактникам виплачуватимуть лише відсотки – близько 200 доларів на місяць замість 2 тисяч доларів, а основну суму пропонують заморозити на декілька років. Наразі у Путіна немає грошей, щоб платити одразу новим 400 тисячам нових контрактників, бо це коштувало б 800 мільярдів рублів щомісяця.

Загалом без мобілізації нарощувати угрупування нереально, але й мобілізувати зараз – найгірший варіант, бо суспільство виснажене цінами, падінням доходів і відключенням інтернету, тому нова хвиля призову загрожує розбратом.

Влада відчуває нервозність і напругу. У 2022 році для мобілізації була хоча б зрозуміла причина. А зараз ситуація завмерла. У Кремля немає жодних шансів нормально пройти це потрясіння – м’якших способів немає, а гроші закінчуються. Тому й намагаються набрати хоча б 80 тисяч студентів у безпілотні війська,

– пояснив Ширяєв.

У 160 університетах студентам цілеспрямовано промивають мізки, щоб заманити до безпілотних військ. Водночас антипутінські лідери думок пояснюють молоді, що це пастка і контракт дозволяє відправити їх на штурм.

"Навіть якщо наберуть студентів, то цього не достатньо для штурмів. Я не впевнений, що знайдеться стільки охочих. Ситуація суперечлива, і як вони з цього виберуться – не зрозуміло", – наголосив Ширяєв.

Важливо! Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко вважає, що Кремль хоче приховати внутрішні проблеми з мобілізацією. На початку війни росіяни мобілізували 40 – 45 тисяч, а зараз можуть мобілізувати ледь 30 тисяч в місяць. На його думку, це свідчить про деградацію системи рекрутингу і впливає на наступальний потенціал ворога.

