Росія має ресурси, щоб воювати ще майже два роки, – підполковник

Сьогодні Володимир Путін не може дозволити собі закінчити війну, адже для нього це обернеться серйозною ескалацією всередині Росії. Її може очолити величезна кількість російських солдатів, які повернуться з фронту.

Крім того, російський диктатор має змогу продовжувати воювати через запаси ресурсів. Таку думку 24 Каналу висловив підполковник ЗСУ, начальник відділу міжнародного військового співробітництва Командування Сил ТрО Тарас Березовець, зауваживши, що ще одним "джерелом доходів" Москви є росіяни.

Росія має ресурси на війну ще на 2 роки

Підполковник ЗСУ наголосив, що зараз Росія справді зіштовхнулась з викликами в економічній сфері. Про них вже говорить голова Центробанку Ельвіра Набіулліна.

Однак Росія має ресурси, щоб воювати ще півтора – два роки. Чому так? Є запаси у Росії,

– підкреслив він.

Путін може собі дозволити обмежувати російське населення. Кремль вже давно витягує кошти з фонду національного добробуту Росії, збільшує податковий тиск на бізнесменів і росіян. В Москві знають, що народне невдоволення може обмежитись хіба що соціальними мережами.

Березовець припустив наступні кроки Путіна: дивіться відео

Тому завершувати цю війну Путін наразі не збирається. Російський диктатор має 2 сценарії: продовжувати її з такою ж інтенсивністю, як зараз, або розпочати ескалацію.

Про це дуже чітко висловився в інтерв'ю виданню The Telegraph президент Чехії Петр Павел. Він сказав, що якщо не завершити війну протягом найближчих місяців, далі світ чекає ескалація з боку Кремля у вигляді оголошення загальної мобілізації. Найімовірніше, що це станеться у жовтні після виборів до Держдуми.