Атака "Орешником" по Львівщині: моторошне відео ймовірного моменту удару

Львівщину у ніч на 9 січня Росія могла атакувати "Орешником". Місцеві чули кілька потужних вибухів.

У мережі показали жахливі кадри ймовірного моменту удару, передає 24 Канал.

Яким був момент удару?

Місцеві повідомляли про щонайменше 6 вибухів приблизно о 23:47 8 січня.

Згодом стало відомо про пожежу на місці удару. Під прицілом опинився об'єкт критичної інфраструктури.

Серед цивільних постраждалих немає.

