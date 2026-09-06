Росія може вдарити по Молдові: полковник запасу сказав, звідки чекати загрозу

Росія у 2028 році, як пише виданя The Washington Post, може напасти на Молдову і атакувати дронами нафтове підприємство Румунії. Однак з огляду на географію росіянам вийти з моря на Молдову неможливо, її відсікає Україна.

На цьому у розмові з 24 Каналом наголосив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, висловивши переконання, що взагалі з моря зараз Росії кудись прямувати – нереально, якщо дивитися на південний захід, мається на увазі Чорне та Азовське море.

Загроза для Молдови й Румунії: наземна чи морська операції неможливі

Операція проти російського флоту Сил безпілотних систем України, як зазначив військовий експерт, забрала в Росії можливість рухатися навіть по Азовському морю, не кажучи вже про Чорне.

По Чорному морю зараз ситуацію повністю контролюють Військово-морські сили України, у яких немає кораблів, але є засоби ураження, тому з моря на Молдову росіяни ніяк не зайдуть. З боку Румунії теж нереально, натівські війська за останні кілька років розгорнули там серйозні бази: авіаційні, морські, військові,

– пояснив Світан.

Він переконаний, що за допомогою авіації затопити весь Чорноморський флот можна буде ще в Новоросійську. Тобто, росіяни звідти навіть не вийдуть. А от щодо атак в повітрі, на це Росія, як зауважив льотчик-інструктор, здатна хоч завтра. І вже не раз до таких провокацій вдавалася.

Російські дрони, крилаті ракети, балістика можуть до Молдови діставати. Треба розуміти, про що мовиться: про повітряну ракетну компоненту або наземну. Наземна, морська точно неможливі. А повітряна – це реально. Тому і Молдові, і Румунії особливо треба готуватися,

– вважає Світан.

Румунія прикриває низку країн: яка є можливість для Одеси

Військовий експерт відзначив те, що Румунія вже готується. Ті зони баражування, зони гарантування безпеки й очікування, в яких зараз, зі слів військового експерта, перебувають повітряні сили, що злітають з румунських аеродромів, прикривають і Молдову. Причому крім Молдови прикриваються ще Угорщина і Словаччина.

Якби була домовленість, то цими діями, які зараз з аеродромів, з баз виконують повітряні сили НАТО, вони могли б легко прикрити Одесу, її порти й взагалі морський трафік у каботажі вздовж лінії кордону, тобто вздовж узбережжя,

– зазначив Світан.

Він підсумував, що над такою можливістю варто працювати українським дипломатам, аби посилити захист Одещини, атаки по якій російська армія дедалі посилює, розширюючи спектр ударних засобів для ураження.

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