Росія може напасти на Швецію: глава Міноборони назвав мету імовірної агресії

Очільник міністерства оборони Швеції Поль Йонсон вважає, що Росія може напасти на цю скандинавську країну заради контролю над Балтійським морем.

Про це він розповів в інтерв'ю польському виданню Rzeczpospolita.

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Глава Міноборони Швеції не виключає нападу Росії

Москва перекинула частину своїх десантних сил з Балтійського моря в Чорне, але її флот у Санкт-Петербурзі та Кенігсберзі залишився практично недоторканим. Росія становить загрозу для Швеції, як і для решти країн НАТО. Ми не можемо виключити напад Росії на нашу країну,

– сказав Йонсон.

Метою агресії Кремля, за словами міністра оборони Швеції, може стати прагнення домінувати у Балтійському морі.

"Після початку російського вторгнення в Україну військове, а також комерційне значення Балтійського моря для Кремля ще більше зросло. Тому ми маємо враховувати агресивні наміри Росії у своїх військових планах", – сказав він.

Водночас Поль Йонсон підкреслив, що Швеція реалізує амбітну програму з розширення свого військово-морського флоту.

"ВМС Швеції традиційно зосереджені в Балтійському морі. Наші підводні човни чудово знають морське дно. Ми також маємо великий флот кораблів і чудовий десант. Однак через поточну ситуацію ми реалізуємо амбітну програму розширення ВМС", – наголосив міністр.

Швеція оновила інструкції населенню на випадок війни

Шведське агентство надзвичайних ситуацій оновило брошуру "На випадок кризи або війни", яка існує з часів Другої світової війни та містить поради про те, що робити, якщо сталася ядерна атака, авіаудар або екстремальні погодні умови, про що пише видання The Local.

Нову брошуру шведський уряд представив на пресконференції у вівторок, 8 жовтня. Так, вона закликає громадян готуватись до необхідності вижити самостійно, без допомоги решти суспільства, протягом тижня.

Оновлена брошура на понад десять сторінок більша, якщо порівнювати її з останнім виданням 2018 року.

У ній під впливом повномасштабного вторгнення Росії в Україну прописані поради, пов'язані з війною: де можна сховатися під час повітряної атаки, як допомогти людині з серйозною кровотечею, а також що робити, якщо Швеція зазнає нападу із застосуванням ядерної, хімічної або біологічної зброї.

Також "На випадок кризи або війни" вказуються нові поради щодо цифрової безпеки, як безпечно зберігати інформацію вдома та на роботі, щоб мінімізувати ризик кібератаки, а також як захиститися від дезінформації та кампаній впливу.

"Не секрет, що ситуація з безпекою погіршилася з моменту виходу попередньої брошури в 2018 році… Картина загроз є більш складною, ніж раніше, і охоплює кібератаки, атаки впливу та ризик саботажу", – заявив міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін, якого цитує АР.

Зазначається, що оновлену версію брошури повинні розіслати шведам поштою протягом 18 – 29 листопада.