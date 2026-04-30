У нас може полетіти ядерка, – у Повітряних силах про ризик удару балістикою по Росії

Україна продовжує технологічно розвиватися і виготовляти нові види зброї. Незабаром по Росії може полетіти вітчизняна балістика. Це буде справжнім "холодним душем" для ворога. Водночас є й великий ризик.

Таку думку в інтерв'ю для "Української правди" висловив заступник командувача Повітряних сил полковник Павло Єлізаров.

Чи зможе Україна вистояти у наступні роки?

Полковник підкреслив, що Україна – країна з великою територією і значною кількістю населення, а також з високим рівнем освіти та інтелектуального потенціалу.

Якщо міжнародна підтримка продовжиться, то наша держава здатна протистояти Росії щонайменше два наступні роки.

Оборонні можливості України зростатимуть. Якщо нам вдасться збільшити втрати противника у живій силі і техніці, можна досягти внутрішньої деморалізації росіян. І тоді Україна може провести контрнаступ і зафіксуватися на вигідних позиціях.

Водночас, наголошує полковник, не варто забувати про ризик застосування тактичної ядерної зброї. На думку Елізарова, тут багато залежить від міжнародних партнерів. Вони мають заздалегідь визначити свою реакцію на подібний сценарій і донести її до Росії.

Елізаров пояснив, що технологічний розвиток України триває. І коли вона запустить по Росії свою балістику, ситуація в агресора сильно погіршиться.

"І в цей момент ворог може вирішити "повиховувати" нас тактичною ядерною зброєю", – зазначив полковник.

Якщо після удару ядеркою по Україні, наші партнери тільки почнуть консультуватися, то це буде запізно, "шансів у нас не буде".

Якщо ж Москва добре знатиме, що їй буде за ядерний удар, тоді у нас є шанс "добре побитися", і зрештою, "окупанти втомляться від цього".

Коли українська балістика може полетіти на Росію?

Авіаексперт Анатолій Храпчинський вважає, що Росія не готова до появи українських балістичних ракет. За його словами, ворожа ППО має обмежені можливості проти таких цілей, а частину необхідних систем Росія вже втратила, зокрема в Криму.

Експерт зазначив, що Україна вже розробляє власні балістичні ракети FP-7 та FP-9. Перша може вражати цілі на відстані до 200 кілометрів, друга – до 855 кілометрів. Перші удари ракетами середньої дальності можливі вже у 2026 році, а далекобійними – наприкінці 2026-го або на початку 2027-го.

За словами Храпчинського, основними цілями можуть стати склади, логістичні вузли, пускові майданчики та оборонні підприємства в глибині Росії, зокрема в районі Москви.

Він наголосив, що розвиток власної балістики значно посилить українські можливості для ударів по військовій інфраструктурі ворога.