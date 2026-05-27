Росія може використати Білорусь для атак по Україні: в ISW заявили, що траса М-06 під загрозою

Росія та Білорусь можуть готувати інформаційне підґрунтя для запуску ударних дронів по Україні з білоруської території. Зокрема, у Білорусі вже звинуватили Україну в запуску дронів через кордон, які нібито були націлені на прикордонну інфраструктуру.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 26 травня 2026.

До чого готуються Росія та Білорусь?

Генерал-лейтенант Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович 26 травня заявив, що білоруські сили зафіксували 116 спроб українських дронів перетнути міжнародний кордон із Білоруссю за останній тиждень.

Вольфович також стверджував, що деякі випадки перетину кордону українськими дронами були навмисними спробами атакувати білоруську прикордонну інфраструктуру.

Як зазначають в ISW, ці заяви пролунали на тлі нещодавніх попереджень українських посадовців про те, що Росія чинить тиск на Білорусь, аби та приєдналася до операцій проти України або неназваної держави НАТО.

Білорусь навряд чи розпочне наземне вторгнення в Україну, і ISW не спостерігав та не підтверджував жодного нарощування білоруських сил на білорусько-українському кордоні, достатнього для такого вторгнення,

– йдеться у звіті.

Росія також не має резервів, необхідних для підтримки білоруських військ у разі наземного вторгнення в Україну.

Натомість, за словами аналітиків, Росія може використати заяви про нібито перебування українських дронів у білоруському повітряному просторі як привід для здійснення "ударів у відповідь" по Україні з території Білорусі.

Як зазначають в ISW, саме територія Білорусі дозволила б Росії здійснювати безперервні удари дронами по українських наземних лініях зв'язку в західній та північно-західній Україні – цілях, які російські дрони наразі не можуть легко уражати.

Використання території Білорусі для запуску ударів також дозволить російським дронам атакувати трасу М-06, що проходить через західні області України, включно з ключовими маршрутами постачання з Польщі до України та залізничним сполученням між Польщею й Україною.

Російські сили вже атакують західні області України з території Росії, але запуск дронів із Білорусі дозволив би використовувати дистанційно керовані дрони типу "Шахед" та "Молния", що підвищило б їхню точність та здатність уражати рухомі цілі вздовж українських ліній зв'язку,

– додають аналітики.

До слова, нещодавню заяву Олександра Вольфовича вже прокоментували в Держприкордонслужбі. Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що йдеться про чергову спробу Білорусі звинуватити в чомусь Україну – фактично Мінськ просто перекидає відповідальність на Україну.

Інформацію про нібито 116 бойових безпілотників він також назвав абсурдною та поставив риторичне питання: скільки ж білорусам доводилося стримуватися, щоб мовчати про такі провокації українців.