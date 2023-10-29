Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному огляді бойових дій на 24 Каналі розповів, що росіяни можуть перебазувати флот із Севастополя. Минулої ночі в Криму пролунали чергові вибухи.

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Питання чорноморського флоту

Світан зазначив, що в ніч з 28 на 29 жовтня на Крим ішло 36 БпЛА. Якщо росіяни збили їх так, як над Курською АЕС, то своє завдання вони виконали. Вибухи лунали в районі Євпаторії. Там розташовані системи ЗРК окупантів.

Тобто, продовжується боротьба за панування в повітряному просторі. Після таких атак дронів можна чекати ракетних ударів по військових об'єктах Криму. Зокрема, по кораблях, тому Росія насправді розглядає варіант перебазування їх у Новоросійськ і на окуповану частину Грузії.

Авіація в Криму

Льотчик-інструктор зауважив, що Росія не може забрати свої літаки з Криму, бо тоді вона втратить Запоріжжя та Херсонщину. Тому туди й перебазували літаки МіГ-31К. На жаль, поки в України немає ракет, які б дістали до Бельбеку, крім "Нептунів".

Для ударів по цьому аеродрому потрібні ATACMS на 300 кілометрів, Storm Shadow, SCALP. Та для проходження цих ракет потрібно знищити систему ППО, що прикриває подібні об'єкти. Над цими завданнями наші спецслужби і працюють.

Огляд бойових дій від Світана: дивіться відео

Удар по нафтопереробному заводі в Краснодарі

За словами полковника запасу ЗСУ, будь-який нафтопереробний завод, а тим паче поруч із фронтом – абсолютно легальна військова ціль. Цей об'єкт забезпечує окупантів паливом. Без палива армія засихає і не може виконувати завдання.

Схоже, що атакували цей завод дрони з радіусом роботи 500 кілометрів. Очевидно, що це робота ГУР, бо в нього є такі "бобри", що здатні долати подібні відстані. Методичне знищення окупантів і на їхній території поступово триває.

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