Росія має дуже потужні балістичні ракети на 5000 кілометрів, – Зеленський

Захист від російської балістики залишається як ніколи актуальним не лише для України, але для її союзників. Адже агресор має у своєму арсеналі далекобійну балістику. Вона може уразити будь-яке європейське місто.

Про це президент Зеленський розповів в інтерв'ю BFMTV.

Що відомо про далекобійну балістику Росії?

Росія має дуже потужні балістичні ракети, і вони (окупанти – 24 Канал) вже мають або незабаром матимуть можливість запускати їх на відстань до 5 тисяч кілометрів. Це лише питання часу,

– попередив президент.

Щоб протидіяти цій загрозі, Україна працює "над системами протиракетної оборони та протиповітряної оборони". Наразі вони проходять випробування.

Володимир Зеленський заявив, що Росія має ракети, здатні вразити будь-яке європейське місто.

Тому, за його словами, Європі потрібна власна система протиракетної оборони, яка була б дешевшою за Patriot, але не поступалася їй за ефективністю.

Президент розповів, що над проєктом працюватимуть 9 європейських країн, зокрема Франція, Швеція, Данія, Італія та Норвегія. Вони об'єднають свої технології та розробки, щоб створити спільну систему захисту.

За словами політика, якщо випробування пройдуть успішно, нова система може з'явитися вже у 2026 році.

Нагадаємо, що 13 липня у Парижі відбулося засідання "Коаліції охочих". На ньому було створено Антибалістичну коаліцію.

Зауважимо, що після виходу Росії та США з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності Москва почала розробляти нові системи. Серед них – "Орєшнік". Це новітня російська балістична ракета, яку Кремль уперше застосував по Україні листопаді 2024 року. За оцінками західних експертів, її дальність може становити до 5 500 кілометрів, хоча точні характеристики офіційно не підтверджені.