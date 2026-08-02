Росія накопичує ракети не просто так: авіаексперт сказав, як зірвати плани Кремля

У ніч на 1 серпня Росія завдала удару із застосуванням дронів та ракет типу "Циркон"/"Онікс", Х-31 і Х-59/69, а також балістики ("Іскандер"). Росіяни раніше накопичили велику кількість протикорабельних "Цирконів", адже намагалися використовувати їх для озброєння ракетоносних фрегатів, але вони таким чином задіяні не були.

На це в етері 24 Каналу вказав авіаційний експерт Костянтин Криволап, пояснивши, що ймовірніше сьогодні окупантам їхні ракети типу "Циркон" потрібні не для морських дій, а для ударів по цивільному населенню України.

Росіяни накопичують "Іскандери"

За слів авіаексперта, щодо "Цирконів" ворог вже навчився якимось чином використовувати певну GPS-навігацію. Але якщо дивитися на заявлену гіперзвукову швидкість, виникає запитання: де росіяни беруть сигнал від супутника GPS. Поки що, з його слів, не зовсім зрозуміло, яким чином працює їхня система наведення.

З "Оніксом-М" аналогічна ситуація. На початку гарячої фази росіяни виробили орієнтовно 450 ракет, потім активно били ними по Одещині, Дунаю, портах. Зараз їх стало менше, але все одно 150 – 200 може залишатися. Тому росіяни їх використовують, а "Іскандери-М" накопичують,

– зазначив Криволап.

Аналізуючи атаку 1 серпня, авіаційний експерт зверну увагу на те, що удари були землетрусного типу. Він поділився, що його будинок під час обстрілів ходив ходуном. Це, на його погляд, може означати, що або була збільшена бойова частина, або могли бути використані північнокорейські ракети KN-23, вони мають більшу кількість вибухівки.

Повне інтерв'ю з Костянтином Криволапом: дивіться у відео

Пріоритетні цілі для СОУ, аби зменшити удари ворога

Розмірковуючи над тим, як Україні реагувати на дії росіян, Криволап наголосив на необхідності націлювати свої засоби ураження на ОТРК "Іскандер", які виїжджають на позицію для удару. З його слів, треба уразити хоча б 3 – 5 одиниць такої зброї в Брянській і Курській областях.

Тоді потуги росіян значно зменшаться. Для цього треба якомога швидше запустити хоча б перші 10 – 15 ракет FP-7 від Fire Point. Це я бачу першою конкретною дією, яка суттєво може зменшити балістичні удари по Україні. Друга дія – це удари по всіх заводах, які мають відношення до випуску ракет "Іскандер-М". Передусім Воткінський. Є велика купа заводів у Пермі – це індустріальний хаб, який дає орієнтовно 80% усього, що треба для виготовлення цієї ракети,

– пояснив Криволап.

Він також зауважив на важливості продовжувати удари по російських об'єктах нафтопереробної сфери, виробництва синтетичних каучуків, вибухових речовин. Це суттєво зменшує можливості противника.