24 Канал Новини України Росіяни накопичують резерви у районі Сіверська, – військові розповіли про ситуацію на Донеччині
17 січня, 20:14
Росіяни накопичують резерви у районі Сіверська, – військові розповіли про ситуацію на Донеччині

Надія Батюк
Основні тези
  • Росія накопичує резерви у районі Сіверська для захоплення Дронівки на Словʼянському напрямку.
  • Українські десантники стримують спроби росіян просуватися.

Ситуація в районі Дронівки на Словʼянському напрямку щоденно загострюється. Для захоплення цього населеного пункту Росія постійно накопичує резерви у районі Сіверська та розгортає пункти дислокацій у Серебрянському лісництві.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 7 корпус ДШВ.

Яка ситуація на Донеччині?

Росіяни продовжують застосовувати тактику просочування у міжпозиційний простір 81 окремої аеромобільної бригади 7 корпусу ШР ДШВ. 

Крім того, вони намагаються форсувати річку Сіверський Донець на гумових човнах в прибережній до Дронівки та Платонівки території для проведення диверсійних та штурмових дій в тилу позицій 81 оаембр.

Бойова робота підрозділів БпС 81 оаембр 7 корпусу ШР ДШВ у районі Дронівки: відео з соцмереж ДШВ

Завдяки злагодженим діям наших десантників вдається стримувати спроби ворога просуватись. Нещодавно десантники 81 оаембр захопили у полон росіянина, який розповів про одну з нових пріоритетних найближчих цілей на Словʼянському напрямку – вийти до Закітного та Кривої Луки. 

У районі цих двох населених пунктів є пануючі висоти, тож їх ворог зможе використовувати як плацдарм для регулярних обстрілів Словʼянська, Лиману та Миколаївки.

Коротко про головні події на фронті

  • Росіяни продовжують наступати на фронті. Нещодавно вони мали успіхи біля Слов'янська, Покровська та Гуляйполя. Тоді як українські сили здійснили контратаки на півночі Сумщини та Лиманському напрямку.

  • Водночас російська армія могла захопити Красногірське на Запоріжжі та просунутися біля Привільного. Ворог також мав успіхи в межах Гуляйполя на Запоріжжі та на Донеччині.