Окупанти намагаються захопити плацдарм для обстрілів Запоріжжя, – Волошин

Російські загарбники не полишають спроб прорватися до селища Степногірськ на Запоріжжі. Цей населений пункт розташований на вигідному для ворога плацдармі, який відкриває вогонь по обласному центру.

Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву речника Сил оборони півдня Владислава Волошина у коментарі РБК-Україна.

Що відомо про плани ворога у Запорізькій області?

За словами речника Сил оборони півдня, зараз доволі активний і Олександрівський напрямок, де противник також провів майже півтора десятка бойових зіткнень. Тут він намагався прорвати оборону України біля кількох населених пунктів, але це йому не вдалося.

Також досить активним є Оріхівський напрямок - найзахідніший напрямок, де є декілька точок боїв. Там ворог також намагається прорвати нашу оборону і просунутися вглиб української території.

Зокрема, це ділянка біля населеного пункту Степногірськ. Там ворог штурмує наші позиції біля Плавнів та Приморського і хоче підійти ближче до Степногірська, інфільтруватись туди, відтіснити Сили оборони України з цього населеного пункту, – пояснив Волошин.

Він зазначив, що це селище розташоване на вигідному плацдармі – це панівні висоти в цьому районі, і якщо їх захопити й розташувати тут певні види озброєння. Ними можна тримати під вогневим контролем і завдавати ударів по східних, південно-східних і південних околицях Запоріжжя, а також тримати під обстрілами й логістичні шляхи, які йдуть із Запоріжжя на схід – до Гуляйполя та Оріхова.

