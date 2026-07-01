Підтягують резерви, – військовий назвав точки, куди рвуться росіяни на Добропільському напрямку

Російські війська активізували штурми на Добропільському напрямку та поступово підтягують резерви. Основною метою окупантів є захоплення Білицького, Родинського та Добропілля, щоб отримати можливість просуватися далі у бік Костянтинівки.

Про це 24 Каналу розповів офіцер бригади "Рубіж" Нацгвардії Андрій Отченаш, зазначивши, що останнім часом інтенсивність атак на цьому напрямку суттєво зросла.

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Чим небезпечні дії Росії на Добропільському напрямку

За словами Андрія Отченаша, на Добропільському напрямку кількість штурмових дій та переміщень російських військ за останній час збільшилася в рази. Водночас нинішня активність окупантів усе ж поступається тій, яка спостерігалася восени минулого року.

Важливо! У бригаді "Рубіж" триває збір на тепловізійні дрони, які протидіють інфільтрації ворожих сил. Через так звану "зеленку" – листя на кущах та деревах, окупантам значно легше пересуватися на фронті непоміченими, однак тепловізійні дрони ефективно цьому протидіють. Долучитись до збору можна за посиланням.

Російські війська активно підтягують резерви та намагаються просунутися на Добропільському напрямку. Зараз основними цілями окупантів є населені пункти Білицьке, Родинське та Добропілля. Противник прагне обійти українські міста з флангів, взяти їх в оточення та під свій контроль.

Офіцер про загрози на фронті для України: відео

На жаль, потрібно визнавати, що в противника є певні досягнення, тому що в силах оборони України в цілому є величезна недостатність особового складу,

– сказав Отченаш.

За словами офіцера, якщо росіянам вдасться захопити Родинське та Білицьке, вони отримають прямий вихід до Добропілля, а згодом намагатимуться просуватися у напрямку Костянтинівки. Втім, він переконаний, що швидко реалізувати цей задум окупанти не зможуть.

Що відбувається поблизу Добропілля: карта

Якщо вони беруть Костянтинівку вже півтора чи два роки й не можуть нічого зробити, вони навіть не дійшли до країв міста і повністю її досі не окупували, то Добропілля теж буде триматися досить довго,

– наголосив військовий.

Він також додав, що подальший перебіг бойових дій значною мірою залежатиме від логістики та стану російської економіки. Адже існує ймовірність, що проблеми із забезпеченням не дозволять окупантам підтримувати нинішню інтенсивність наступальних дій.