Росія націлена на знищення, – Шольц поділився враженнями після візиту до Ірпеня

Канцлер Німеччини Олаф Шольц був шокований поїздкою до Ірпеня, де ще кілька місяців тому панував "русскій мір". Він констатував, що дії Росії у війні проти України спрямовані лише на знищення.

У своєму твіттері Шольц наголосив, що Ірпінь та Буча стали символом наджорстокості російської армії, безглуздого насильства.

Важливо Макрон, Шольц та Драгі приїхали до Ірпеня, щоб побачити наслідки "русского міра"

Він наголосив, що війна Росії проти України має закінчитися.

Це багато говорить про агресивну війну Росії, яка націлена на знищення. Ми маємо пам'ятати про це все, ухвалюючи рішення,

– сказав Шольц виданню Bild.

Канцлер Німеччини зазначив, що ця війна завдає страшних руйнувань. І ще гірше, за його словами. коли бачиш, наскільки безглуздим є це насильство.



Шольц побачив звірства росіян на Київщині / твіттер Олафа Шольца (Jesco Denzel)

Лідери Франції, Німеччини, Румунії та Італії прибули в Україну

Очільники Франції, Німеччини та Італії прибули в Ірпінь, щоб на власні очі побачити руйнування, які залишила російська армія.

Еммануель Макрон, Олаф Шольц та Маріо Драггі в оточенні кількох команд охоронців, військових та журналістів пройшли вулицями міста, де 75% будівель було пошкоджено в результаті вторгнення російських військ.

До тріо приєднався президент Румунії Клаус Йоганніс, який прибув до Києва окремо. Лідерів супроводжував міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Політиків провели до будинків, знищених військовими країни-агресорки. Тож вони отримали можливість на власні очі побачити те, що залишили після себе військові, яким злочинні накази віддавав безпосередньо Володимир Путін.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив Україну у постійній повній підтримці у боротьбі з нападом Росії. Про це він сказав під час спілкування з журналістами у поїзді дорогою до Києва.

Жоден із цих політиків не був в Україні від моменту повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен вже висловився стосовно цього візиту. Він назвав його "дуже важливим для українців, щоб президент усвідомив не лише збитки". Мовиться ще й про неймовірний опір, який чинять українці ось уже понад 3 місяці.

Політикам також показали фото та відео з поруйнованих окупантами міст. Це зробили для того, щоб продемонструвати, якими вони були та на що їх перетворили російські військові.

Єрмак розповів деталі візиту Макрона, Шольца та Драггі: дивіться відео