Захисник родичів загиблих Джеррі Скіннер впевнений, що Росія готувалася до збиття пасажирського літака рейсу МН17. Крім того, РФ хотіла, аби винною у збитті виглядала саме Україна.

РФ готувалася збити літак над Донбасом

Американський адвокат Джеррі Скіннер, який представляє інтереси родичів загиблих рейсу МН17 у Європейському суді з прав людини, прокоментував роль РФ у збитті літака рейсу МН17, повідомляє Укрінформ.

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Це було зроблено навмисно із конкретним наміром – збити авіалайнер і вбити невинних,

– заявив Скіннер.

Він додав, якщо б не це, навіщо Росії долати сотні кілометрів до району, який утримують бойовики, де коридор комерційної авіації надавав їм цілі.

За словами Скіннера, РФ ініціювали вторгнення, якому також передувало повільне проникнення російських військових "у відпустку". Групи контролю над озброєнням протягом кількох місяців до трагедії спостерігали за важким озброєнням у цій місцевості.

"Якщо ти стоїш посеред дороги, то тебе зіб’є машина, якщо стоїш під коридором, який використовується для комерційного авіасполучення, – над тобою пролетить літак. Це означає, що вони хотіли збити комерційний літак", – пояснив адвокат.

Вину хотіли перекласти на Україну

Скіннер також зазначив, що якщо подивитися на те, яку зброю РФ відправляла в Україну, це свідчить про повноцінну воєнну кампанію за участю армії РФ.

Захисник вважає, що Росія хотіла, аби винною у збитті виглядала Україна. Тому й влаштувала провокацію, яку сподівалася використати як привід ввести війська.

До теми Євросоюз закликав Росію визнати свою провину в збитті MH17

Зверніть увагу! У Нідерландах 31 серпня почався черговий блок судових слухань у справі збитого над Донбасом літака "Малайзійських авіаліній" рейсу МН17.

Що цьому передувало

Раніше прокуратура Нідерландів під час судових слухань представила запис нових телефонних розмов, які доводять, що лайнер був збитий установкою "Бук", про яку говорили підозрювані.

10 липня стало відомо, що Нідерланди подадуть позов проти Росії до ЄСПЛ через її роль у збитті літака рейсу MH17 над Донбасом у 2014 році.

Що відомо про авіакатастрофу МН17? 17 липня 2014 року у небі над Донбасом з ракети "Бук" збили пасажирський літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines. Загинули усі 298 пасажирів та члени екіпажу.



Офіційне слідство підтвердило, що ракету "Бук" привезли на окупований Донбас з Росії. У РФ все заперечують, а слідство триває.



Прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення колишньому "міністру оборони" так званої "ДНР" Ігорю Гіркіну, росіянам Сергієві Дубінському, Олегові Пулатову та українцю Леоніду Харченку (бойовик "ДНР").



Збиття MH17: трагедія в цифрах / Інфографіка 24 каналу