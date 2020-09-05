Напередодні Лукашенко похвалився, що білоруська розвідка нібито перехопила розмови Варшави з Берліном, а після цього передала дані ФСБ. У Держдумі заявили, що не бачать причин для сумнівів в оприлюдненому в Білорусі записі "перехопленої розмови".

Цікаво, що Росія наводить дуже дивні й навіть потішні аргументи. Про це заявив голова комітету Держдуми у справах СНД Леонід Калашников у коментарі російським ЗМІ, повідомляє 24 канал.

Важливо Білоруська розвідка передала ФСБ свої "докази" по отруєнню Навального

У Держдумі Росії вірять в оприлюднені Білоруссю "дані", їх оприлюднила не РФ.

На мене він (запис – 24 канал) справив враження як досить правдивий, тим більше що він був оприлюднений не нашою державою і не нашими спецслужбами... Думаю, що він справжній,

– заявив Калашников.

Водночас він додав, що запис ще потрібно перевірити, але він створює враження правдивого.

Що відомо про нібито "запис" розмови "Берліна і Варшави"? У Білорусі стверджують, що передали ФСБ Росії нібито запис розмови між Берліном і Варшавою про російського опозиціонера Олексія Навального. У дубльованому "запису" чоловік з абсолютно не німецьким ім'ям Нік і "Майк" з Варшави обговорюють, як "відбити охоту Путіну лізти у справи Білорусі".



Один співрозмовник нібито запитує іншого, чи точно підтверджено отруєння Навального, на що той відповідає: "В цьому випадку це не так важливо. Триває війна, а під час війни будь-які методи хороші". Також у розмові чоловіки назвали самого Лукашенка "міцним горішком". Після цього мережа вибухнула жартами.

Більше про те, як у мережі кепкують із "запису розмови Берліна й Варшави" – читайте у матеріалі.