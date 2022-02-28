Росія не відкликатиме послів з європейських країн
28 лютого 2022 , 14:03Читать новость на русском
Джерело:"Интерфакс"
Країна-агресор заявила, що поки не збирається відкликати своїх послів з європейський країн.
Про це повідомив заступник голови міністерства закордонних справ Російської Федерації Євгеній Іванов.
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Росія не розглядає можливість відкликання послів з європейських країн або представників Росії при Євросоюзі, повідомив заступник глави МЗС Росії.
Ні,
– сказав Іванов журналістам у відповідь на відповідне питання.
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