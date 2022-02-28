Росія не відкликатиме послів з європейських країн

Країна-агресор заявила, що поки не збирається відкликати своїх послів з європейський країн.

Про це повідомив заступник голови міністерства закордонних справ Російської Федерації Євгеній Іванов.

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Росія не розглядає можливість відкликання послів з європейських країн або представників Росії при Євросоюзі, повідомив заступник глави МЗС Росії.

Ні,

– сказав Іванов журналістам у відповідь на відповідне питання.

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