Лавров "занепокоївся" долею Молдови: Братчук оцінив загрози від Росії для Одеської області

Росія на початку повномасштабного вторгнення мала плани пробити "коридор" до Придністров'я через, зокрема, Одещину. Проте тоді цей задум не здійснився. Сьогодні Москва не залишає тему Придністров'я та Молдови в інформаційному полі, проте відкритим є питання, чи має вона нові військові плани щодо цього регіону.

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук у розмові з 24 Каналом оцінив, чи має сьогодні Росія потенціал для наступу у бік Придністров'я. Також він наголосив, чи є загроза реалізації цього імовірного сценарію для Одеської області.

Чи може Росія розпочати новий наступ на Півдні?

Братчук пояснив, що у Росії зараз немає ресурсу, щоб проводити наступи у бік Придністров'я. Так само російські окупаційні війська, які там розміщені не мають відповідних можливостей.

"Тому Росія максимально інформаційно роздмухує цю ситуацію, залучаючи до проведення ІПСО, зокрема, Сергія Лаврова, главу російського МЗС. Нічого дивного в цьому немає. Будь-які виклики, звичайно, треба розглядати, але очевидно, що такої загрози немає", – підкреслив речник Української добровольчої армії.

До слова. Сергій Лавров, коментуючи ситуацію у Молдові, сказав, що вона взяла курс на "поглинання Євросоюзом". Саме тому, за словами очільника російського МЗС, звучать голоси про те, що "возз'єднання чи приєднання до Румунії стане найкоротшим шляхом для членства" в ЄС. Проте Лавров вважає, що ​​цей курс "руйнує молдавську державність".

Росія, за його словами, не може надати сама собі підтримку на полі бою, маючи ресурсні проблеми. А тим більше не має можливості перекидати підсилення до Придністров'я.

Тому ризики можуть бути, певні загрози є, але вони відстежуються і у разі необхідності отримають адекватну відповідь,

– пояснив Сергій Братчук.

Він нагадав, що у 2022 році такі загрози дійсно були, але ворог не зміг їх реалізувати завдяки Силам оборони України. Росіяни планували пробивати коридор до Придністров'я через південні терени України – Херсонщину, Миколаївщину, Одещину. Це мав бути найгірший сценарій і дуже складний і болючий для нас.

Сьогодні Росія вже не має відповідних ресурсів на Чорному морі, які були на початку війни. Все, що залишилось від російської чорноморської флотилії, зокрема ракетоносії, зараз перебуває у Новоросійську. Дещо навіть перекинули у Каспійське море. Сухопутна складова – на фронті, а вся авіація, що могла б перекидати десант, якщо пролетить у повітряному просторі України, буде збита,

– відзначив речник Української добровольчої армії.

Тому заяви щодо ситуації у Молдові є елементом гібридної війни, який інформаційно розганяється росіянами.

Як загострювалась ситуація щодо Придністров'я?