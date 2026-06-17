Росія вкотре запускала по Україні дрони: у Повітряних силах повідомили деталі

В деяких областях продовжують фіксувати декілька ворожих БпЛА. У ніч проти 17 червня у небі над Україною перебувало більше 100 ударних дронів.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

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Що відомо про атаку 17 червня по Україні?

У ніч на 17 червня (з 18:00 16 червня) Росія запустила по Україні 119 ударних БпЛА типу Shahed, серед них реактивні, а також Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія". Країна-агресорка запускала їх з декількох напрямків:

Брянськ;

Курськ;

Міллєрово;

Орел;

Чауда, в тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6,

– повідомили у Повітряних Силах.

Попередньо, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 97 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Російські удари по Україні

Внаслідок ворожої атаки увечері 16 червня сталася пожежа у житловому будинку та торгівельному центрі у Запоріжжі. На жаль, є жертва та постраждалі.

В ту ж ніч російські безпілотники атакували Балаклію, що на Харківщині. Начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що є руйнування та постраждалі.