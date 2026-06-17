Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини України Росія вкотре запускала по Україні дрони: у Повітряних силах повідомили деталі
17 червня, 08:28
2
Оновлено - 09:27, 17 червня

Росія вкотре запускала по Україні дрони: у Повітряних силах повідомили деталі

Данило Жоров

В деяких областях продовжують фіксувати декілька ворожих БпЛА. У ніч проти 17 червня у небі над Україною перебувало більше 100 ударних дронів.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ

Дивіться також Росія запустила по Україні БпЛА, вибухи пролунали в Сумах: де зараз летять дрони 

Що відомо про атаку 17 червня по Україні?

У ніч на 17 червня (з 18:00 16 червня) Росія запустила по Україні 119 ударних БпЛА типу Shahed, серед них реактивні, а також Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія". Країна-агресорка запускала їх з декількох напрямків:

  • Брянськ;
  • Курськ;
  • Міллєрово;
  • Орел;
  • Чауда, в тимчасово окупованому Криму. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. 

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6, 
– повідомили у Повітряних Силах. 

Попередньо, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 97 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. 

Російські удари по Україні 

Внаслідок ворожої атаки увечері 16 червня сталася пожежа у житловому будинку та торгівельному центрі у Запоріжжі. На жаль, є жертва та постраждалі. 

В ту ж ніч російські безпілотники атакували Балаклію, що на Харківщині. Начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що є руйнування та постраждалі.

Пов'язані теми:

Новини України Атака дронами-камікадзе Повітряні сили ЗСУ