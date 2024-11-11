У Росії кажуть, що їхній армії передали нову партію винищувачів Су-57 та Су-35С

Росія тривалий час мала перевагу в повітрі. Там знову заявили про отримання нової партії винищувачів Су-57 та Су-35С.

Корпорація ОАК передала Повітряно-космічним силам Росії нову партію винищувачів Су-57 та Су-35С. Про це пише 24 Канал із посиланням на офіційні російські джерела.

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Потужності розширюють

У повідомленні зазначено, що винищувачі пройшли повний цикл заводських випробувань та здійснили переліт на аеродром базування. До кінця року планують поставити чергові партії цих літаків.

‎За словами росіян, винищувач продовжують вдосконалювати, враховуючи досвід застосування. Зокрема, там розширюють виробничі потужності з випуску винищувачів "п'ятого покоління". У травні 2019-го анонсували купівлю 76 таких літаків. Наразі їх загальна кількість не перевищує кілька десятків.

Винищувач четвертого покоління Су-35С побудували доволі великою серією – за всі роки було виготовлено щонайменше 120 таких літаків.

Російський телеграм-канал, який тісно пов'язаний з авіаційною сферою у Росії, повідомив про чергову втрату винищувача-бомбардувальника Су-34. Є припущення, що саме F-16 міг його збити.