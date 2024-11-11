У Росії кажуть, що їхній армії передали нову партію винищувачів Су-57 та Су-35С
Росія тривалий час мала перевагу в повітрі. Там знову заявили про отримання нової партії винищувачів Су-57 та Су-35С.
Корпорація ОАК передала Повітряно-космічним силам Росії нову партію винищувачів Су-57 та Су-35С. Про це пише 24 Канал із посиланням на офіційні російські джерела.
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Потужності розширюють
У повідомленні зазначено, що винищувачі пройшли повний цикл заводських випробувань та здійснили переліт на аеродром базування. До кінця року планують поставити чергові партії цих літаків.
За словами росіян, винищувач продовжують вдосконалювати, враховуючи досвід застосування. Зокрема, там розширюють виробничі потужності з випуску винищувачів "п'ятого покоління". У травні 2019-го анонсували купівлю 76 таких літаків. Наразі їх загальна кількість не перевищує кілька десятків.
Винищувач четвертого покоління Су-35С побудували доволі великою серією – за всі роки було виготовлено щонайменше 120 таких літаків.
Російський телеграм-канал, який тісно пов'язаний з авіаційною сферою у Росії, повідомив про чергову втрату винищувача-бомбардувальника Су-34. Є припущення, що саме F-16 міг його збити.