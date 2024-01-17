Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Олег Лісний. За його словами, у такий спосіб Росії буде набагато складніше та дорожче обходити західні санкції.

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"Санкційні діри" можна зменшити

Олег Лісний зазначив, що потрібно не створювати "санкційні діри", а якщо помітили їх – то вчасно закрити. Однак їх неможливо повністю ліквідувати. До прикладу, Іран дуже давно перебуває під санкціями, однак навчився ефективно використовувати ці "санкційні діри".

Важко забрати у компаній такі джерела прибутку, бо вони заробляють на таких "санкційних дірах". Коли одні "діри" закриваються, то відкриваються нові.

Це нескінченний процес. Тобто ми не зможемо зробити так, щоб не було "дір". Але наші партнери мають йти на те, щоб максимально намагатися ускладнити цей процес. Тому що це, як мінімум, буде для Росії набагато дорожче,

– підкреслив політолог.

Росія отримує західні компоненти в обхід санкцій