Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Олег Лисный. По его словам, таким образом России будет гораздо сложнее и дороже обходить западные санкции.

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"Санкционные дыры" можно уменьшить

Олег Лисный отметил, что нужно не создавать "санкционные дыры", а если заметили их – то вовремя закрыть. Однако их невозможно полностью ликвидировать. К примеру, Иран очень давно находится под санкциями, однако научился эффективно использовать эти "санкционные дыры".

Трудно забрать у компаний такие источники прибыли, потому что они зарабатывают на таких "санкционных дырах". Когда одни "дыры" закрываются, то открываются новые.

Это бесконечный процесс. То есть мы не сможем сделать так, чтобы не было "дыр". Но наши партнеры должны идти на то, чтобы максимально пытаться усложнить этот процесс. Потому что это, как минимум, будет для России гораздо дороже,

– подчеркнул политолог.

Россия получает западные компоненты в обход санкций