Виходу з цієї ситуації немає, – Фейгін пояснив "особливий режим" для економіки Росії

Санкції проти Росії навіть сам Путін визнає безпрецедентними, а Держдума готує поправки, згідно з якими економіка стає на так звані "рейки воєнного часу". Це говорить про те, що у Росії важка ситуація з утриманням армії.

Виною тому – як брак грошей, так і недоступність західних технологій. Про це 24 каналу розказав російський правозахисник Марк Фейгін.

Зверніть увагу Захід остаточно визначився, що знищуватиме путінську Росію, – Фейгін

Він зауважив, що у російської верхівки на чолі з Путіним немає простору для маневру, бо вони не можуть дозволити собі програти. Для них поразка – це не просто питання не отримання чогось, а можливість втратити владу, а може навіть і життя.

Фінанси у Росії все ж є, тобто нестача грошей не є основною проблемою. Фейгін вважає, що головне питання в уявній стабільності російської економіки.

Вони семимильними кроками відмовляються від конвертованості рубля, від участі у світовій системі розподілу праці в силу якихось планів щодо імпортозаміщення. Це у зв'язку з тим, що певні види товарів відсутні у Росії. Ті, що раніше заповнювалися імпортом та інвесторами з Заходу,

– пояснив правозахисник.

Він додав, що в Росії думають, ніби зможуть створити та заповнити цей дефіцит найближчим часом за короткі терміни. Але насправді це не можливо і виходу з цієї ситуації наразі немає.

Реакція Росії на гонку озброєнь

Чудовою ілюстрацією цієї безвиході є хвороблива реакція Росії на гонку озброєнь" яка дійсно зараз почалася. Незабаром світ побачить шалені темпи розвитку військових технологій, які й раніше були справді вражаючими.

Зараз же туди інвестуватимуть просто гігантські суми. За словами Фейгіна, йдеться не про мільярди та навіть не про сотні мільярдів доларів. У передові військові технології вкладатимуть трильйони доларів.

Росія ж, своєю чергою, абсолютно не має чим відповідати. Перед нею стоїть важкий вибір – повторити досвід Радянського Союзу, який включився у гонку озброєнь та розвалився, або ж "залишитися при своїх". У другому випадку, Росії буде абсолютно неможливо не те що вести війну, а відповідати рівню розвитку військових технологій 21-го століття. Ці технології є необхідними – це не питання того, що вони можуть бути, можуть і не бути.

Уявіть, ви воюєте солдатиками – призовниками, якимись резервістами, контрактниками, "ДНРівцями". А з того боку – бойові роботи, просто машини воюють. Ви шахтами з ракетами хизуєтесь, а вони пучкові лазери виводять у космос,

– каже Фейгін.

Фейгін пояснив, що чекає на економіку Росії: дивіться відео