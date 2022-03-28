Росія перекидає на війну з Україною військових зі свого тихоокеанського флоту

Росія має намір відправити військову техніку та 150 військовослужбовців з Владивостока воювати проти України.

Таку інформацію оприлюднив Генштаб Збройних Сил України. За його даними, Росія залучить до війни бійців зі складу 155-ї окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту.

Важливо В Україні 28 березня гуманітарних коридорів не буде через можливі провокації ворога

Їхній пункт постійної дислокації – Владивосток. Крім того, ворог сформував підрозділ 14-ї окремої бригади спеціального призначення Східного військового округу (пункт постійної дислокації – місто Хабаровськ), терміни готовності до відрядження – травень 2022 року.

Росія формує зведений підрозділ з кількох частин

Раніше у Генштабі ЗСУ розповіли, що Росія зазнає поразки в земних боях на території України. Тому окупантам потрібні нові резерви й сили, які вони намагаються нашкребти. Відтак командування рашистів стягує до кордону, що і як може.

Є інформація, що у пункті постійної дислокації 200 окремої мотострілецької бригади північного флоту формується зведений підрозділ з військовослужбовців кількох військових частин. Це населений пункт Печенга,

– кажуть у Генштабі.

Вас може зацікавити, що російські солдати відмовляються йти у бій: дивіться відео