Росія перекинула під Сєвєродонецьк партію новітніх "Термінаторів", – розвідка Великої Британії

За театром бойових дій біля Сєвєродонецька пильно стежать не лише в Україні, але й у світі. Нову інформацію оприлюднила розвідка Великої Британії.

Російські окупанти з усіх сил намагаються взяти саме цей напрямок. Туди перекидають всі можливі війська та зброю й техніку.

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Російський "Термінатор" біля Сєвєродонецька

Генеральний штаб Збройних Сил України зранку 22 травня повідомив, що росіянам на цьому напрямку завдали значних втрат. Ворог відступив на старі позиції.

У розвідці Великої Британії кажуть, що на Сєвєродонецькому напрямку могла бути розгорнута бойова машина підтримки танків "Термінатор". Таку в Росії має єдина оперативна рота. Тобто ЗСУ так нищать росіян, що ті використовують свої єдині екземпляри техніки.

Їхня присутність свідчить про те, що до цієї атаки причетне Центральне угруповання сил (ЦУЗ), яке є єдиним формуванням, яке використовує цю машину. Раніше ЦУЗ зазнало великих втрат, не зумівши прорватися до східного Києва на першому етапі вторгнення,

– зауважують британці.

Росія розробила "Термінатор", проаналізувавши свої дії під час війни у Чечні та Афганістані. Там російські загарбники зрозуміли, що треба забезпечувати спеціальний захист основних бойових танків.

Яку силу має "Термінатор" і чи допоможе росіянам у наступі

У напрямку Сєвєродонецька наступ російських загарбників, за даними британської розвідки, є одним із їхніх безпосередніх тактичних пріоритетів. Але, як запевняють військові Великої Британії, бойові машини "Термінатори" навіть у кількості 10 штук, навряд матимуть вплив на всю боротьбу, яка триває там.

Зазначимо, що росіяни не раз хвалилися і наганяли страх тим, що мають таку техніку, якій бракує аналогів. Буцімто вона найбільш сильна та ефективна й при цьому дуже ще й дорога. Але в реальності її міць ніхто не бачив і це ж стосується і "Термінатора". Але на папері та зовні машина виглядає загрозливо.

Відомо, що цикл конструювання такої машини був довгим. Після випробувань виявилось, що вона зовсім не потрібна на полі бою, а її екіпаж передбачає аж 5 членів. В умовах нинішньої війни Росії проти України вона нібито повинна вражати операторів "Джавелінів", "Стугни" та NVLAV. Але цю машину розробляли аж 30 років, починаючи ще у СРСР. Після продали армії в Казахстані. Всього таких машин є 10, але про їхню бойову здатність нічого невідомо.

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