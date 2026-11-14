Росія перетворилася на мафіозну державу: хто насправді керує губернаторами та регіонами

Російська влада вибудувала систему управління регіонами, яка більше нагадує мафіозну структуру, ніж федеративну державу. Губернатори залежать від фінансування Кремля та змушені демонструвати абсолютну лояльність, тоді як реальний контроль над місцевими елітами здійснює ФСБ. Водночас у різних частинах країни влада застосовує відмінні методи примусу: провінцію перетворює на джерело мобілізаційного ресурсу, а жителів великих міст залякує затриманнями та репресіями.

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Журналіст та ведучий програми "Ходорківський LIVE" Сергій Асланян пояснив 24 Каналу, як насправді влаштована система управління Росією, чому губернатори не мають самостійності та яку роль у контролі над регіонами відіграє ФСБ. Також економіст оцінив, як зубожіння населення допомагає Кремлю утримувати владу, чому російська економіка повертається до радянської моделі виживання та як закупівлі російських енергоресурсів і непослідовність Європи підтримують режим Путіна.

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Ілюзія федерації: мафіозна структура та наглядачі від ФСБ

Західні політологи часто помилково аналізують Росію через призму класичного федералізму, вважаючи, що Кремль змушений покладатися на регіональні еліти для забезпечення мобілізації та фінансування війни. Проте реальна система управління в Росії побудована за принципами мафіозної структури, де губернатор виконує роль керуючого філією, який не має права на власні політичні амбіції.

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Усі російські регіони є дотаційними, що створює ідеальний гачок лояльності. Губернатори дотаційних регіонівотримують "ярлик на князювання" та фінансування з центру в обмін на абсолютну покору та забезпечення потрібних результатів на виборах. Їм дозволяється збагачуватися через корупційні схеми в будівництві чи комунальному господарстві, але рівно доти, доки вони виконують волю Москви.

Справжнім інструментом управління регіонами є не місцева влада, а Федеральна служба безпеки. При кожному губернаторі діє управління ФСБ, яке підпорядковується виключно Москві.

Місцеві чекісти збирають компромат на всю регіональну верхівку. Коли центру потрібно нагадати губернатору про його місце, ФСБ ініціює показові арешти російських чиновників середньої ланки – наприклад, міністрів комунального господарства, у яких раптово знаходять тонни готівки та золота. Ця система тотального нагляду пронизує всі сфери: від урядів губерній до банків та приватних підприємств.

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Два сценарії терору: залякування Москви та утилізація регіонів

Для утримання контролю над населенням Кремль використовує диференційований підхід, розділяючи країну на Московське князівство та решту територій.

У провінції відбувається жорстка і неприхована мобілізація в Росії. Людей буквально відловлюють на вулицях, б'ють і відправляють на фронт. Місцева влада отримала карт-бланш на будь-які дії щодо підзвітного населення, головне – забезпечити постачання "живої сили". Життя в регіонах знецінене настільки, що відправка на війну стає безальтернативним сценарієм.

Натомість у Москві та Санкт-Петербурзі діє інша тактика – профілактичне залякування. Столичні жителі історично звикли вважати себе бенефіціарами держави, вимагаючи комфорту та дотримання базових прав. Тому масові затримання молоді в Москві, затримання підлітків та представників субкультур у Москві мають на меті не стільки поповнення армії, скільки паралізацію суспільства страхом.

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Влада демонструє, що "життя в Росії платне", і будь-який прояв неформальності чи незгоди буде жорстоко придушений поліцейськими кийками. Діалог з молоддю більше не потрібен – державі потрібні лише слухняні солдати для війни.

Зубожіння як базова умова виживання режиму

Економічна криза в Росії, жебрацькі зарплати вчителів (на рівні 350 доларів) та масовий відтік кадрів з лікарень не є ознаками швидкого краху путінської системи. Навпаки, це свідоме повернення до радянської норми, де бідність була головним інструментом покори.

Період економічного благополуччя нульових років був історичною аномалією для Росії. Сучасна влада повертає населення до звичного стану виживання. Досвід Радянського Союзу доводить: коли людям нічого їсти, вони не беруться за вила, а пишуть доноси на сусідів і тихо нарікають на кухнях.

Більше того, саме бюджетники – вчителі та лікарі – роками забезпечували фальсифікації на виборах, цементуючи путінський режим. Тепер вони пожинають плоди власної співучасті у створенні диктатури. Держава залишає гроші лише на фінансування війни та силового блоку та еліти, свідомо заганяючи решту населення у злидні, де єдиним способом заробити стає підписання контракту з армією.

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Європейська політика: між гучними заявами та реальними грошима

Внутрішня стійкість російського режиму підживлюється і непослідовністю Заходу. Попри гучні заяви європейських лідерів про відмову від співпраці з Росією та небажання фотографуватися з російськими дипломатами, реальна політика залишається цинічною.

Євросоюз продовжує купувати російські енергоресурси, зокрема скраплений газ, забезпечуючи Кремлю рекордні прибутки. Сума, яку Європа заплатила Росії за енергоносії, перевищує обсяги матеріальної допомоги Україні.

Крім того, європейські інституції демонструють готовність знімати санкції з російських олігархів (як-от Алішер Усманов чи Михайло Фрідман), коли це стає економічно вигідно.

Окремою проблемою стала так звана "зелена повістка", яка, закривши атомні електростанції (зокрема в Німеччині), зробила європейську промисловість критично залежною від дешевого російського газу. Це створило для Путіна ідеальні умови для енергетичного шантажу, який продовжує працювати навіть на третьому році повномасштабної війни.

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