Росія перейшла від політичного шантажу до військового: політолог про ситуацію на Донбасі
Заяви Пушиліна щодо початку наступу – це спроба зірвати перемир’я. Проте Офіс Президента та українські перемовники в ТКГ намагаються його зберегти.
Чим менше війни на Донбасі, тим краще для країни і з економічної, і з військово-політичної точки зору. Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповів політолог Володимир Фесенко.
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Він зазначив, що усі ці дії на фронті – це реальна спроба зірвати перемир’я. І не тільки через ультиматум Пушиліна, який насправді звучить вже не вперше. Наприкінці серпня 2020 року вони казали про інші ділянки, де ніби також є порушення. Зараз в більш жорстких тонах Пушилін сказав про район під Горлівкою.
"Він звинувачує українську сторону в порушеннях, які робить сама сторона сепаратистів. Самі порушують, а українську сторону звинувачують. Така підступна пропагандистська тактика", – зазначив Фесенко.
Обстріли на фронті
Політолог розповів, що відновилися цільові обстріли, внаслідок яких загинув один український військовослужбовець та поранений інший.
Чому це сталося? Я думаю, що російська сторона намагається відійти від політичного шантажу України. На переговорах в ТКГ і в нормандському форматі це не вдалося зробити. То ж зараз вони хочуть зробити це через військовий шантаж,
– пояснив Володимир Фесенко.
"Ще одне можливе пояснення, я думаю, що таким чином хочуть вплинути на передвиборчу ситуацію в Україні. Оскільки стале перемир’я було б в інтересах Зеленського, а росіянам же треба допомогти своїм – "ОПЗЖ" та "Партії Шарія". Дати їм аргументи для критики Зеленського. А також аргументи для просування миру на російських умовах", – додав Фесенко.
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Коротко про заяву Пушиліна й реакцію на неї:
- Ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін раніше оголосив про те, що частково контрольовані ним збройні формування в понеділок, 7 вересня, обстріляють українські позиції поблизу Горлівки. Він видав відповідний "указ" про обстріл укріплень ЗСУ.
- Бойовик "попередив" українську армію, що влаштує обстріл, а тому попросив забрати звідти військових, "щоб ніхто не постраждав, а перемир'я не було зірване". У штабі ОС сказали 24 каналу, що "заяв ніяких ватажків коментувати не будуть".
- Натомість відреагувала українська дипломатія. Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що президенту вже відомо про провокацію, а з цієї нагоди скликають термінову зустріч ТКГ.
- Згодом у штабі ОС таки відреагували. Його начальник Володимир Кравченко заявив, що коли бойовики підуть на провокацію, українські військові відкриють вогонь у відповідь.