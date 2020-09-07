Заяви Пушиліна щодо початку наступу – це спроба зірвати перемир’я. Проте Офіс Президента та українські перемовники в ТКГ намагаються його зберегти.

Чим менше війни на Донбасі, тим краще для країни і з економічної, і з військово-політичної точки зору. Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповів політолог Володимир Фесенко.

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Він зазначив, що усі ці дії на фронті – це реальна спроба зірвати перемир’я. І не тільки через ультиматум Пушиліна, який насправді звучить вже не вперше. Наприкінці серпня 2020 року вони казали про інші ділянки, де ніби також є порушення. Зараз в більш жорстких тонах Пушилін сказав про район під Горлівкою.

"Він звинувачує українську сторону в порушеннях, які робить сама сторона сепаратистів. Самі порушують, а українську сторону звинувачують. Така підступна пропагандистська тактика", – зазначив Фесенко.

Обстріли на фронті

Політолог розповів, що відновилися цільові обстріли, внаслідок яких загинув один український військовослужбовець та поранений інший.

Чому це сталося? Я думаю, що російська сторона намагається відійти від політичного шантажу України. На переговорах в ТКГ і в нормандському форматі це не вдалося зробити. То ж зараз вони хочуть зробити це через військовий шантаж,

– пояснив Володимир Фесенко.

"Ще одне можливе пояснення, я думаю, що таким чином хочуть вплинути на передвиборчу ситуацію в Україні. Оскільки стале перемир’я було б в інтересах Зеленського, а росіянам же треба допомогти своїм – "ОПЗЖ" та "Партії Шарія". Дати їм аргументи для критики Зеленського. А також аргументи для просування миру на російських умовах", – додав Фесенко.

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Коротко про заяву Пушиліна й реакцію на неї: