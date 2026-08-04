Росія може спробувати провести наступ на Чернігівську область, – речник ДПСУ

Ворог намагатиметься провести наступ на Чернігівщину. Така інформація підтверджується даними розвідки.

Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

Чи існує загроза для Чернігівщини?

Демченко відповів на питання, чи може Росія відкрити новий напрямок фронту. Він, посилаючись на дані розвідки, зазначив, що у Генштабі допускають таку можливість.

За словами посадовця, навіть у випадку невдачі прориву кордону ворогу можуть бути вигідні такі дії. ЗСУ будуть змушені перекидати додаткові сили на цей напрямок, замість того, аби задіяти їх на інших ділянках фронту.

У липні генерал армії Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу розповів, що Росія може намагатися посилити тиск на північні області України, використовуючи угруповання у Брянській області та погрози новою мобілізацією. Проте він підкреслив, що будь-яке велике переміщення військових та техніки на цьому напрямку важко приховати, а ресурсів для масштабної операції Кремлю може не вистачити.

Також він прокоментував загрозу вторгнення з боку Білорусі. Маломуж наголосив на тому, що режим Лукашенка навряд чи погодиться на широкомасштабний наступ проти України, навіть попри тиск Кремля.

За словами генерала, Мінськ розуміє, що участь у війні може спричинити внутрішню дестабілізацію, бо більшість білорусів, зокрема військових, не хоче воювати проти України.