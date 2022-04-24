Росія з початку війни використала близько 70% своїх високоточних ракет, – Bellingcat

Росія від початку вторгнення в Україну використала вже приблизно 70% свого арсеналу високоточних ракет. Водночас не так багато залишилося тих, хто може цими ракетами керувати.

Про це заявив журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв в ефірі одного з українських телеканалів, передає 24 канал.

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Грозєв сказав, що у росіян залишається приблизно 30% того, з чим вони розпочали війну.

Тут ще є питання: хто працює із цими ракетами? Тому що ресурс, який уміє спрямовувати ці ракети, також обмежений. Наша розвідка вказує, що це близько 30 – 40 осіб. Адже Україна працює не лише на збивання та знищення ракет, а й на виявлення людей, які можуть ці ракети програмувати,

– зауважив журналіст-розслідувач.

Чи вдасться росіянам захопити Маріуполь

Коментуючи спроби Росії захопити Маріуполь, журналіст зазначив, що навіть якщо битва за Маріуполь зараз буде тактично програна, це не означає поразки в битві. Оскільки причина неможливості утримати Маріуполь – відсутність зброї, а не відсутність армії чи мотивації.

"На сьогодні час працює на Україну, адже щотижня здійснюються поставки високоточного озброєння, і те, що Україна не могла зробити тиждень тому, швидше за все, буде можливо через 2 – 3 тижні", – вважає Грозєв.

Він додав, що на даному етапі 19 країн готові надати високотехнологічну зброю Україні, це дає підстави для надії.

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