Росія погрожує Лукашенку, що його вб'ють, тому він загнаний у кут, – опозиціонер

Лукашенко в Білорусі вже ні на що не впливає. Росія загнала його в кут та в будь-який момент може ліквідувати.

Про це в ефірі 24 каналу розповів засновник першого воєнного братства Білорусі Сергій Бульба. За його словами, з початку так званих навчань на кордоні білоруському генштабу "показали його місце".

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Лукашенко втратив контроль над Білоруссю

Росіяни не пояснювали білорусам, куди вони йдуть та де ставитимуть свої позиції. Звели значно більше військ, ніж планувалось.

Сергій Бульба розповів, що з району, звідки на Гостомель злітало найбільше російських гелікоптерів, вигнали навіть лісників. Щоб ніхто не мав доступу до інформації.

Що відбувається – Лукашенко виконав свою справу, денаціоналізацію (Білорусі – 24 канал) він провів, займався цим 25 років. Повзуча окупація, він їм більше не потрібний,

– сказав опозиціонер.

У відповідь на питання про те, чи розуміє Лукашенко, що фактично втратив контроль над Білоруссю, Сергій Бульба сказав: "Усвідомлює, але він не уявляє себе на жодній іншій посаді".

"Росія тисне на нього. Йому погрожують, що вони його вб'ють, скинуть і поставлять більш слухняного. Тому Лукашенко загнаний у кут, він сам не розуміє, що робити", – заявив Сергій Бульба.

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