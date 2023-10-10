Ситуація вкотре продемонструвала не лише дурнуватість, а й повільність російської пропаганди. Адже окупанти понад місяць розмірковували, як правильно відреагувати на перехід російського пілота на бік України. Про це 24 Каналу розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

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Задум ворога звели нанівець

Як зауважив Юсов, росіяни спочатку взагалі заперечували факт цього інциденту. Згодом ворог заявив, що такої спецоперації не було й російський пілот з екіпажем просто "заблукали", як і всі інші окупанти в Україні.

Лише через деякий час противник визнав, що відбулася успішна українська спецоперація й льотчик добровільно перейшов на бік України, зайнявши публічну позицію.

Дуже важливо, що вся комунікація з українського боку та з боку пілота Максима Кузьмінова відбувається публічно з відкритими обличчями, з оприлюдненням цілей, завдань та результатів операції,

– зауважив Андрій Юсов.

За словами представника ГУР МО, росіяни показали зроблений на колінах ролик. Зазначимо, на відео люди у формі та із закритими обличчями погрожують пілоту. Пілоту, який насамперед вчинив як офіцер, відмовився виконувати злочинні накази та ставати воєнним злочинцем.

Так собі робота, якщо чесно. Я б у цьому випадку грошей не платив, й виписав догану людям, які відповідають за таку інформаційну протидію,

– сказав Юсов.

Операція "Синиця": коротко