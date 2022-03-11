Росія поширює інформацію про "планову ліквідацію Лукашенка", – білоруський опозиціонер
Білорусь – окупована територія збройними силами Росії. Тому якщо Олександр Лукашенко не погодиться на вимоги Кремля, то йому загрожуватиме смерть.
У соцмережах навіть з'являється інформація про ліквідацію самопроголошеного президента. Про це в ефірі 24 каналу повідомив лідер білоруської опозиції Павло Латушко.
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"Телеграм-каналами спеціально поширюють інформацію, що планують ліквідацію Лукашенка", – наголосив Латушко.
Поширюють прізвища генералів, які мають ліквідувати Лукашенка
В мережі навіть повідомляють, що нібито в секретаріаті ради безпеки вже визначили генералів – назвали прізвища, – які будуть готові здійснити ліквідацію Лукашенка.
Це – один із інструментів погроз, які створює Кремль. Тобто якщо ти не погодишся по-доброму, під пресингом, то ми тобі погрожуємо смертю,
– сказав опозиціонер.
Він пояснив, що поки таку інформацію широко не поширюють, однак відповідні матеріали вже є. "Вони з'являються недаремно", – додав Латушко.
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