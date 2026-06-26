Там тривають відчайдушні бої, – військовий експерт сказав, де саме зосередився ворог

На Півдні Сили оборони України посилюють тиск на російську логістику, зокрема в районі Кінбурнської коси. Водночас загальна ситуація на фронті залишається складною: ворог не відмовляється від наступальних дій і перекидає ресурси на найважливіші для себе ділянки.

Військовий експерт Сергій Грабський в ефірі 24 Каналу пояснив, де зараз росіяни зосереджують головні зусилля. За його словами, найважчі бої тривають у районі Костянтинівки, а також напруженою залишається ситуація на Харківському напрямку, де ворог намагається створити умови для нових атак.

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Найважчі бої тривають біля Костянтинівки

Попри успішні дії Сил оборони України на Півдні, говорити про різку зміну всієї ситуації на фронті зарано. Удари по південному напрямку змушують росіян перекидати увагу й ресурси на Схід, де вони й далі намагаються просуватися та тиснути на українську оборону.

Ситуація на лінії бойового зіткнення є виключно складною. Внаслідок ударів по Півдню противник змушений сконцентрувати всі свої зусилля саме на східному напрямку,

– пояснив Грабський.

Найгарячішою ділянкою він назвав район Костянтинівки. Росіяни намагаються витіснити українські підрозділи й перетворити нинішню сіру зону на окуповану територію. Без цього ворог не зможе планувати подальше просування на північ – у бік Краматорська.

Відчайдушно жорстокі й кровопролитні бої тривають у районі Костянтинівки,

– зазначив військовий експерт.

За його словами, противник тисне на широкому фронті й перекидає туди додаткові ресурси. Водночас суттєвих змін на лінії фронту наразі не видно: російська армія не відступає і не відмовляється від наступальних дій, особливо на Донбасі.

Це такий холодний душ: на лінії фронту суттєвих змін ми не спостерігаємо. Противник не біжить, про це ще дуже рано говорити,

– наголосив Грабський.

На окремих ділянках Півдня інтенсивність боїв частково зменшилася, однак це не означає, що ворог втратив ресурси для продовження війни. Росіяни й далі намагаються тиснути західніше Гуляйполя, хоч і без особливого успіху, а головне напруження зараз зміщується на східний напрямок.

Ворог має ресурси для продовження війни

Інтенсивність боїв показує, що Росія ще має достатньо сил, аби продовжувати наступальні дії. Тому очікування, що ситуація може швидко змінитися за місяць чи два, не відповідають реальності на фронті. Бойові дії залишаються виснажливими, а втрати противника – стабільно високими.

Усі чомусь думають, що місяць-два – і все скінчиться. Ні, шановні друзі, не скінчиться. Треба розуміти, що противник має достатньо ресурсів, щоб продовжувати війну,

– сказав Грабський.

Напруженою залишається і ситуація на Харківському напрямку. Там росіяни виконують одразу кілька завдань: намагаються розширити так звану буферну зону та створити передумови для повторної атаки на Куп'янськ. Для окупантів це важливий район, бо після захоплення міста вони могли б розглядати подальший рух у бік Харкова та Полтави.

Куп'янськ для них є надзвичайно важливим об'єктом для зосередження зусиль,

– пояснив військовий експерт.

За його словами, характер боїв підтверджують і щоденні дані про втрати російської армії. Генштаб регулярно фіксує знищення понад тисячі окупантів за добу, танків, десятків артилерійських систем, великої кількості дронів та автомобільної техніки. Це свідчить, що бойові дії не стихають і можуть посилюватися, особливо на східному напрямку.

Бойові дії тривають і мають тенденцію до посилення, особливо на східному напрямку,

– наголосив Грабський.

Грабський пояснив, де Росія зосереджує головні зусилля: дивіться відео