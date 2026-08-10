Росія призупинила виробництво "Кинджалів": у ГУР назвали причину

Країна-агресор змушена змінювати пріоритети у виготовленні ракетного озброєння через проблеми з точністю та комплектованням. Отримані ресурси ворог перерозподіляє на випуск інших засобів ураження.

Про це сказав заступник начальника Головного управління розвідки МО Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна.

Що сказали у ГУР?

Пальне та деталі для комплектування, які раніше призначалися для "Кинджалів", тепер спрямовують на виготовлення інших балістичних ракет. Українська розвідка фіксує таку тенденцію ще з квітня 2026 року.

Окрім цього, російське командування призупинило випуск та використання ракет Х-32. За словами представника ГУР, ворог намагався модернізувати ці ракети й збільшити їхню точність, проте серія випробувань виявилася невдалою. У результаті план їхнього серійного виробництва скасували, а самі ракети повернули на доопрацювання.

Такі ж у них нюанси і з "Кинжалами". Навряд чи ми згадаємо випадок, коли ця ракета влучала точно в ціль. Для ефективної ракети відхилення від цілі не повинно перевищувати 5 – 7 метрів, а у них – 30 метрів і більше,

– підкреслив Скібіцький.

Водночас Росія продовжує зосереджуватися на випуску тієї зброї, для якої має доступні компоненти, та яка показує кращу ефективність.

Також Скібіцький зазначив, що росіяни збільшують кількість безпілотників "Герань-4/5". За його словами, причиною стало те, що українська ППО успішно уражає "Герань-2" завдяки перехоплювачам.