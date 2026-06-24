Росіяни просять перемовин: політтехнолог відповів, чи наближається закінчення війни

Атаки українських безпілотників на нафтопереробні заводи спричинили паливну кризу в Росії та на окупованих територіях. Це може призвести до зміни риторики щодо мирних переговорів з огляду на проблеми всередині Кремля.

Політтехнолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу, що паливна криза в Росії посилюватиметься. Російська влада не має ефективних інструментів для швидкого розв'язання цієї проблеми.

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Як справжня війна впливає на Росію

За словами Тараса Загороднього, проблеми з пальним у Росії набувають масштабного характеру, що вже призводить до обмежень і черг на заправках. Йдеться про російські регіони та тимчасово окуповані території.

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Якщо атаки України по важливих для росіян об'єктах продовжуватимуться, то внутрішня нестабільність у Росії лише посилюватиметься.

Нас цікавить гарна дестабілізація й Москви, й влади Путіна через неможливість контролювати Крим та багато чого іншого. Чим більше у них буде колапс, тим більше буде мікроконфліктів,

– сказав політтехнолог.

Крім того, Загородній зазначив, що російські заяви про готовність до переговорів не означають реальної зміни позиції Кремля, а радше є частиною інформаційної риторики.

Зверніть увагу! Атаки українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах спричинили дефіцит бензину в Росії й обмеження на заправках. Через нестачу пального Москва вперше за тривалий час змушена розглядати імпорт бензину морським шляхом, зокрема з країн Азії. Це додатково навантажить російський бюджет і підкреслить глибину паливної кризи в країні.

А розмови щодо ролі США та Дональда Трампа у мирному процесі між Росією та Україною можуть змінюватися залежно від того, як розвивається ситуація на полі бою.

"Як тільки американці побачать, що Україна стає сильнішою, нарощує удари, вони будуть змінювати позицію", – припустив Тарас Загородній.