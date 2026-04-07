"Таке буває дуже рідко": Андрющенко повідомив про дивні переміщення техніки росіян

Якщо перша половина минулого тижня відповідала щомісячному графіку перекидань росіянами сил та вказувала на сповільнення за всіма напрямами, то з 2 квітня спостерігається несподівано велике пересування з Донецька через Маріуполь на Запорізький напрямок.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, додавши, що техніку та підрозділи перевозять не з полігонів, а з позицій лінії фронту.

Які дивні ознаки навколо перекидання ворогом сил?

Перекидання ворожих сил відбувається колонами. У середньому 50 – 60 транспортних засобів, зокрема "буханки", вантажівки, тягачі з бронетехнікою. Зі слів керівника Центру вивчення окупації, ця ситуація є незвичною і він пояснив чому.

"Є три аномальні ознаки, які дуже рідко спостерігаються. По-перше, сам напрям. З Донецького через Маріуполь на Запоріжжя пересування техніки відбувається нечасто, а в такій кількості майже ніколи. Дивно, вони не мали б рухатися через Маріуполь та й ще й організованими колонами. Так явно продемонстрували куди й скільки всього поїхало", – озвучив Андрющенко.

Він вказав на те, що активності на лінії фронту, яка відповідала б такому терміновому перекиданню ресурсів – сьогодні немає. Це, на його думку, означає, що або десь щільно навис туман війни, наприклад, навколо населених пунктів Оріхів, Степногірськ, або росіяни щось перекрутили в планах і готуються у певних точках наступати.

Зауважте! Ворог має намір почати наступ на Оріхівському відтинку фронту. Керівник Центру безпеки та співпраці Сергій Кузан розповів, що противник може скористатися для переміщення газовими трубами. Він пояснив, що росіяни сподіваються у такий спосіб бути непоміченими, що це дасть змогу їм убезпечитися від українських БпЛА.

Третя аномальність, яка пов'язана з другою, це те, що перекидання відбувається поза графіком. Тиждень тому спостерігалось сповільнення процесу, це була очікувана історія, а те, що відбувалось цими днями, зі слів Андрющенка, дивує.

Коли від людей пішли перші повідомлення, ми думали, що росіяни щось притягнули у Волноваху, розвантажили й рухаються далі. Таке вже було, але коли ми отримали фото й відео цих пересувань, стало зрозуміло, що це підрозділи з лінії фронту. Умовно їх з поля дістали й в інші поля перекидають,

– розповів Андрющенко.

Зі слів керівника Центру вивчення окупації, це найбільш незрозуміла історія. Він зазначив, що поки не має однозначної інформації, чому так, і висловив сподівання, що Сили оборони України зараз теж з'ясовують, що відбувається довкола таких активностей ворога.

Підсумовуючи, він нагадав, що минулого разу, коли було подібне перекидання через Маріуполь декілька тижнів тому, згодом стало відомо, що ці російські колони були спалені українськими оборонцями на Запорізькому напрямку.

