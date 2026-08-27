Росія пригрозила ударами по військових об'єктах Великої Британії: що сталося

У Москві знову вдалися до погроз на адресу західних партнерів України. Цього разу під прицілом кремлівської риторики опинилася Велика Британія.

Країна вирішила поділитися з Києвом ключовими військовими технологіями, на що російське МЗС пригрозило ударами по військових цілях.

Погрози Росії Великій Британії

Речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що атаки можуть бути завдані як в Україні, так і за її межами у відповідь на застосування британської зброї.

У російському відомстві пригрозили, що Лондону не вдасться уникнути відповідальності за передачу далекобійних ракет та технологій для їхнього виробництва.

"Відповіддю на українські удари із застосуванням британської зброї на території Росії можуть стати будь-які військові об’єкти та техніка Великої Британії в Україні та за її межами", – заявила росіянка.

Окрім того, посіпака російського диктатора Дмитро Пєсков у коментарі Bloomberg теж залякав країну "жорсткою відповіддю" за удари по території Росії. За його словами, Москва нібито змушена реагувати на українські атаки, бо нібито є "жертвою" і б'є лише "у відповідь".

Нам це (ескалація – 24 Канал) просто не потрібно, тому що ми все одно просуваємося вперед,

— цинічно заявив Пєсков.

Нагадаємо, що заяви з боку Кремля пролунали після того, як британський прем'єр-міністр Енді Бернем 24 серпня оголосив про намір поділитися з Україною технологією виробництва ракет Storm Shadow.

Уже наступного дня радник правителя Росії Андрєй Федоров заявив, що британські заводи з виготовлення дронів та компонентів до ракет можуть зіштовхнутися з ударами з "невідомих джерел". У відповідь на ці залякування Енді Бернем наголосив, що Велика Британія не дасть Росії себе залякати і продовжить підтримувати українську армію.