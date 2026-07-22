Попри провали в Україні: чому Росія й далі залякує НАТО війною

Країни-члени НАТО продовжують збільшувати свої оборонні бюджети на тлі можливої ескалації у Європі через агресію Росії. Це може бути сценарієм найближчих років навіть попри той факт, що росіяни продовжують бойові дії в Україні.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус розповів 24 Каналу, чому Росія може розпочати конфлікт з країнами НАТО на тлі війни з Україною. Він припустив, на яких напрямках росіяни зможуть здійснити агресію щодо європейських держав.

Проти яких європейських країн Росія може здійснити агресію?

"У багатьох може виникнути заперечення щодо того, як Росія може думати про війну з НАТО, коли вона не розв'язала питання з Україною. Так от саме тому, що вона не закрила це питання, Росії потрібна інша паралельна історія – маленька переможна війна", – впевнений Ус.

Тому, на його думку, війна Росії з НАТО – це те, що можна "продати" російському суспільству як маленьку переможну війну. У Росії дуже вірять у пропаганду, яку вона ж сама продукує. Росіяни говорять, що НАТО слабке, що є розбіжності між США та Європою, і Вашингтон не буде її рятувати, тому зараз найкращий час для Росії напасти на НАТО і продемонструвати всьому світові, що Альянс не такий і серйозний гравець.

"Росія не може визнати, що не змогла швидко захопити Україну. Росіяни ще у березні 2022 року сказали, що вони за тиждень перемогли Україну, а далі з ними воює НАТО, і це складніше. Але якщо так, то виникає питання: а чого тоді Росія не атакує країни-члени Альянсу? Тому всі ці розмови про те, що треба атакувати НАТО, призводять до того, що зараз є декілька сценаріїв того, як Москва може діяти", – підкреслив консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Експерт пояснив, чи готова Росі почати конфлікт в Європі на тлі війни в Україні: дивіться відео

Один зі сценаріїв пов'язаний із Сувалкським коридором – він розташований між Білоруссю та Литвою до Калінінградської області. Інший – з Нарвою в Естонії. Також, на його думку, не можна виключати варіант щодо Латвії, яка межує з Росією, та з Фінляндією.

Росіяни пам'ятають і Фінську війну, і роль Фінляндії в блокаді тодішнього Ленінграда. Є й інша гіпотетично можлива точка – Норвегія. Між нею і Росією на Кольському півострові є невеликий кордон. Ця територія потрібна росіянам, щоб не було контролю за виходом їхніх субмарин з Мурманська і з території Кольського півострова,

– пояснив Іван Ус.

Країни, які розуміють усі ризики щодо Росії, зараз, за його словами, вкладаються у свою оборону, тому що прораховують ситуацію наперед і розуміють, що війна може бути.

Нагадаємо, що глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія готує нові провокації. Він зауважив, що росіяни вже ведуть проти Польщі та Франції як гібридну, так і кінетичну війну, здійснюючи кібератаки на політичні системи, спроби втручання у вибори, атаки на критичну інфраструктуру, диверсії тощо. Сікорський підкреслив, що існує перевірена інформація, що "Москва знову щось планує". Саме тому польський міністр і попереджає Росію – щоб вона відмовилася від здійснення цих провокацій.