Росія продовжує постачати на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей боєприпаси й пальне. Також на Донбас прибувають найманці, які є громадянами Російської Федерації.

За даними розвідки, командування оперативного угруповання російських окупаційних військ продовжує нарощувати боєздатність своїх військовослужбовців. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

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За останні 10 днів вересня з Росії в ОРДЛО залізницею було завезено:

близько 3,5 тисяч тонн пального;

5 вагонів з боєприпасами, зокрема, до артилерійських систем.

Крім цього, найманці-громадяни РФ продовжують прибувати на тимчасово окуповані території Донбасу для комплектування особовим складом з'єднань і частин окупаційних військ. Всі вони перед цим проходять підготовку в навчальних таборах Південного військового округу ЗС Росії.

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Від початку поточної доби окупанти вже двічі порушили режим припинення вогню поблизу Авдіївки. Бойовики відкривали вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем.

На щастя, наразі немає бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів серед українських військових.