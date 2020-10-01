На переговорах у ТКГ російська делегація виступила з вимогою переглянути домовленість про припинення вогню, підписану ще 22 липня. Зокрема росіяни натякнули на недовіру до ОБСЄ, а тому вимагають спільних інспекцій, щоб перевіряти звіти Організації.

Про нові вимоги Росії в тристоронній контактній групі повідомив постпред України при міжнародних організаціях у Мінську Євген Цимбалюк, передає Укрінформ.

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Дипломат вказав на те, що російська сторона робить це, попри численні звіти СММ ОБСЄ про те, що нинішній режим припинення вогню реально працює. Винятками є лише окремі порушення, до яких вдавалися саме російські бойовики.

Росія натомість вимагає проведення так званих спільних інспекцій для перевірки звітів і висновків ОБСЄ. Дозвольте мені чітко заявити: Україна повністю довіряє ОБСЄ і високо цінує важливе звітування з боку моніторингової місії,

– наголосив Євген Цимбалюк.

Він підкреслив, що через блокування Росією мирних переговорів протягом декількох тижнів продуктивна робота в межах ТКГ фактично призупинена. Схвалено лише низку практичних рішень і домовленостей, погоджених на експертному рівні.