Росія в ТКГ вимагає змінити умови перемир'я і наполягає на спільних інспекціях
На переговорах у ТКГ російська делегація виступила з вимогою переглянути домовленість про припинення вогню, підписану ще 22 липня. Зокрема росіяни натякнули на недовіру до ОБСЄ, а тому вимагають спільних інспекцій, щоб перевіряти звіти Організації.
Про нові вимоги Росії в тристоронній контактній групі повідомив постпред України при міжнародних організаціях у Мінську Євген Цимбалюк, передає Укрінформ.
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Дипломат вказав на те, що російська сторона робить це, попри численні звіти СММ ОБСЄ про те, що нинішній режим припинення вогню реально працює. Винятками є лише окремі порушення, до яких вдавалися саме російські бойовики.
Росія натомість вимагає проведення так званих спільних інспекцій для перевірки звітів і висновків ОБСЄ. Дозвольте мені чітко заявити: Україна повністю довіряє ОБСЄ і високо цінує важливе звітування з боку моніторингової місії,
– наголосив Євген Цимбалюк.
Він підкреслив, що через блокування Росією мирних переговорів протягом декількох тижнів продуктивна робота в межах ТКГ фактично призупинена. Схвалено лише низку практичних рішень і домовленостей, погоджених на експертному рівні.
Звідки походить ідея спільних інспекцій?
Схожа ідея була прописана в домовленості про припинення вогню з 27 липня, але передбачала спільні інспекції на лінії розмежування, які б стежили за дотриманням перемир'я.
Втім згодом бойовики викрутили цю ідею, вимагаючи в такий спосіб інспектувати не лінію розмежування, а українські позиції. Цього так і не відбулося, але ворог використав це для зриву перемир'я і обстрілів українських позицій.