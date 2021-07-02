Росія програла космос

Росія програє космос вже не лише США, але й Китаю. У грудні 2020 року весь світ спостерігав за тим, як китайський зонд "Чан'е-5" доставляв на Землю 2 кілограми місячного ґрунту після здійснення місії, про яку у 90-х роках минулого століття ніхто й подумати не міг. Далі читайте російською.

Между тем, за все время существования такой страны как Российская Федерация, она не смогла реализовать ни одной обещанной лунной программы. Хотя, еще в 2006 году глава РКК "Энергия" Николай Севастьянов заявлял, что в 2015 году на Луне появится российская база, а с 2020 на спутнике Земли начнется добыча "Гелий-3".

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Но, как видим, даже банальный зонд Россия на Луну, так и не умудрилась запустить.

В мае 2021 года весь мир наблюдал за тем, как Китай осуществил удачную доставку своего зонда на поверхность Марса, для проведения исследований биохимического и геологического строения далекого космического объекта. В свою очередь Россия об отправке своего исследовательского зонда пока только размышляет вслух. Точно так же, как и в свое время о лунной базе и добыче "Гелия-3".

А 17 июня 2021 года Китай запустил космический корабль "Шэньчжоу-12", на борту которого были три китайских космонавта, ставшие первыми обитателями китайской космической станции.

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Фактически, мы можем видеть, как Россия десятилетиями занималась эдаким, космическим словоблудием, в то время как тот же Китай планомерно реализовывал свою космическую программу без голословных заявлений, а действиями.

Россия за последние три десятилетия не смогла не то, чтобы создать новые предпосылки для исследований космоса и новых открытий, она не смогла даже удержаться на позициях ведущей космической державы, переданных ей СССР.

По сути, бесконечная эксплуатация наследия СССР, являющегося результатом коллективного труда всех республик, а не исключительно России, привела к тому, что космическая держава с каждым годом утрачивает этот статус все более и более явно.

В космосе для России становится тесно. Скоро и места не будет вовсе.