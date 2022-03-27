Очевидно, що Росія сьогодні повністю закривається. Так вважає політолог Ігор Чаленко. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

До слова Путін може спробувати нав'язати Україні корейський сценарій, – глава розвідки Буданов

Ба більше, росіян чекає новий пакет санкцій. Тому у глобалізованому світі країна зазнає відповідних втрат.

Тож зрозуміло, якщо країна-агресор не зупиниться, вона просто впаде і складеться як картковий будинок. Що, власне, зараз і відбувається,

– наголосив Чаленко.

Росію чекає дефолт

Також, як він додав, лише в лютому 2022 року росіяни взяли 20 мільярдів доларів з Фонду "національного добробуту". Тоді ще не було основної хвилі санкцій. Лишилось лише 150 мільярдів.

Сотні тисяч людей, якщо й не мільйони, вже позбавляють робочих місць. Ціни на елементарні продукти та речі першої необхідності ростуть, а зарплата – ні.

Тепер їм доводиться зараз лізти у власний гаманець, щоб стримати ситуацію, а вони сьогодні її не стримують,

– зазначив політолог.

І наголосив, якщо немає дефолту сьогодні, то це не означає, що його не буде завтра. Річ у тім, що динаміка падіння економіки вже гірша за ту, що фіксували у 1998 році.

Росія просто впаде і складеться як картковий будинок: дивіться відео