Росія провалила перше за 8 років випробування гіперзвукової ракети "Авангард"

Росія провалила першу за вісім років спробу випробувати гіперзвуковий ракетний комплекс "Авангард". Запуск планували провести на початку вересня на полігоні Домбровський, однак у визначені дати ракета так і не стартувала.

Про це пишуть росЗМІ із посиланням на старшого наукового співробітника Інституту ООН з дослідження проблем роззброєння Павла Подвига.

Що відомо про російський провал?

За словами Подвига, випробування "Авангарда" спочатку планували на 3 – 5 вересня. Основною датою запуску називали 3 вересня, а 4 вересня розглядали як резервний день. Випробування мали провести на полігоні Домбровський в Оренбурзькій області. Саме там розташована єдина дивізія Ракетних військ стратегічного призначення Росії, яка має на озброєнні комплекси "Авангард".

Про підготовку до можливого запуску, за даними дослідника, свідчили спеціальні повідомлення NOTAM для пілотів. Вони передбачали закриття для польотів небезпечних районів, пов'язаних із траєкторією майбутнього випробування.

Зокрема, у районі Домбровського полігону обмеження стосувалися території, де розташовані шахти з комплексами "Авангард". Також закривалися окремі райони в Тюменській області та Ханти-Мансійському автономному окрузі, де очікувалося падіння частин ракети після запуску.

Окреме обмеження для польотів запровадили й над полігоном Кура на Камчатці. Саме туди, за планом, мав прибути бойовий блок "Авангарда", щоб уразити умовну ціль.

Крім того, про можливий ракетний запуск заздалегідь попереджали жителів Вікуловського, Вагайського та Сорокінського районів Тюменської області. Втім, попри підготовку та встановлені дати, запуск не відбувся.

Попередня спроба випробувати "Авангарда" відбулася ще у грудні 2018 року. Тоді російське Міністерство оборони заявило про успіх. Після цього російська влада неодноразово використовувала "Авангард" як один із головних прикладів нібито передових військових технологій Росії.

Путін раніше заявляв, що ця зброя "не має аналогів у світі". Російська пропаганда також стверджувала, що бойовий блок комплексу здатний рухатися до цілі на гіперзвуковій швидкості та маневрувати під час польоту.

Колишній очільник "Роскосмосу" Юрій Борисов заявляв, що "Авангард" може розганятися до 27 Махів, тобто приблизно до 33 тисяч кілометрів на годину. Водночас заявлені Росією характеристики її стратегічних озброєнь не завжди можна незалежно перевірити.

"Авангард" – це російський стратегічний ракетний комплекс із гіперзвуковим плануючим бойовим блоком. Його запускають за допомогою ракети-носія, після чого бойовий блок рухається до цілі в атмосфері на великій швидкості.

Особливістю системи Росія називає можливість бойового блоку маневрувати за курсом і висотою під час польоту, що, за задумом розробників, має ускладнювати його перехоплення. Комплекс може бути оснащений ядерним бойовим зарядом. Саме тому "Авангард" є частиною російських стратегічних ядерних сил.