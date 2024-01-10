Військовий експерт Сергій Грабський сказав 24 Каналу, що погоджується з цією оцінкою. Він зазначив, що ворогу завдані надзвичайні втрати, які абсолютно нівелюють можливості проведення якихось наступальних дій.

Читайте також Росіяни пруть на Авдіївку та Синьківку: як за тиждень змінилася карта фронту

Виконують політичне замовлення

Українські сили зараз проводять оборонну операцію фактично по всій довжині фронту. Основним завданням оборонної операції є ліквідація наступального потенціалу противника. З цим ЗСУ успішно справляються, попри величезні труднощі.

Противник також не стоїть на місці та намагається тиснути на українські позиції, тому ситуація є надзвичайно складною. Говорити про те, що ми вже перемогли у цій оборонній операції, трохи зарано,

– зазначив військовий експерт.

Водночас противник зазнає важких втрат і на деяких напрямках змушений відводити підрозділи і частини, які втратили боєздатність, та замінювати їх новими.

На скільки часу у ворога вистачить ресурсу, щоб робити це нескінченно, питання дискусійне. Йдеться не про об'єктивне ведення операції, а про політичне замовлення, і заради виконання цієї забаганки росіяни можуть кидати в бій все, що мають в наявності,

– підкреслив Грабський.

Тому говорити про те, що ворог вже програв цю битву, на думку військового експерта, можна умовно, з огляду на те, які ще втрати українські сили можуть завдати окупантам.

Стійкість бійців має бути підкріплена

Крім того, деякі джерела повідомляють про імовірну підготовку противником нового наступу, зокрема у районі Куп'янська.

Можу підтвердити небезпечність цього наступу, про що зокрема свідчить той факт, що Міністр оборони, Головнокомандувач Збройних Сил і начальник Генерального штабу відвідали наші позиції в районі Куп'янська, провели зустрічі з бійцями і з'ясовували, що там відбувається,

– наголосив Сергій Грабський.

Важливо розуміти, що стійкість окремого бійця або підрозділу не може забезпечити безумовне утримання позиції, якщо вона не підкріплена боєприпасами, пальним, додатковими людськими ресурсами для проведення ротації цих підрозділів.

Зверніть увагу! Аналітики американського Інституту вивчення війни припускають, що попри заклики росіян розпочати наступ на Харківщину, щоб зменшити обстріли Бєлгородської області, цей план є малоймовірним. Окупанти зараз не мають угрупування з відповідною кількостю особового складу та забезпеченого необхідними ресурсами вздовж кордону з Україною та зокрема з Харківщиною.

Ворог продовжує зазнавати важких втрат